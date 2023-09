Zwaargewicht uit het Duitse voetbal pleit voor Van Gaal: ‘De beste optie’

Maandag, 18 september 2023 om 09:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:17

Michael Ballack heeft een lans gebroken voor Louis van Gaal als nieuwe bondscoach van Duitsland. De oud-middenvelder, die het shirt van die Mannschaft 98 keer over zijn schouders trok, ziet in de Nederlander de meest geschikte kandidaat om de ontslagen Hansi Flick op te volgen. Julian Nagelsmann, een andere topkandidaat voor de functie, zou twijfels hebben over de baan bij de nationale ploeg.

Wat Ballack betreft is Van Gaal de duidelijke favoriet. "Ik zou een ervaren man nemen en Van Gaal is een uitzonderlijke coach", aldus de voormalig middenvelder van onder meer Bayern München en Chelsea tegen Kicker. "Hij is absoluut geen gemakkelijke man, maar dat hoeft niet slecht te zijn." Ballack is van mening dat de Duitse ploeg een andere aanpak nodig heeft dan in de jaren onder Flick en Joachim Löw.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Van Gaal beschikt over vrijwel alle vaardigheden die nodig zijn voor deze klus. Hij is iemand met respect, heeft alles meegemaakt en kent het hele spectrum van het coachingsvak”, gaat de oud-voetballer verder. "Dat Van Gaal uit Nederland komt is iets waar we nog aan moeten wennen." Mocht Van Gaal worden aangesteld, dan komt er voor het eerst een niet-Duitser voor de groep te staan bij de nationale ploeg.

Het is niet voor het eerst dat een gerenommeerde naam in het Duitse voetbal een campagne start voor Van Gaal. Eerder pleitten Bastian Schweinsteiger en Philipp Lahm al voor de voormalig trainer van Bayern. Van Gaal reikte tijdens het WK in Qatar tot de kwartfinale, toen hij werd uitgeschakeld door Argentinië. Duitsland kwam niet verder dan de poulefase. De Duitsers zijn als gastland al geplaatst voor het EK volgend jaar.