Öztürk ziet nieuwe ster opstaan: ‘Hij is een speciaal geval, dat zie je direct’

Woensdag, 22 november 2023 om 16:33 • Wessel Antes • Laatste update: 17:00

Süleyman Öztürk verwacht de komende jaren veel van de zeventienjarige Endrick, zo laat de journalist weten in een video-item van Voetbal International. De piepjonge spits van Palmeiras speelde deze interlandperiode zijn eerste twee interlands voor Brazilië. Öztürk verwacht dat Endrick, die in de zomer van 2024 naar Real Madrid vertrekt, een heel grote speler zal worden.

“Endrick heeft zijn debuut gemaakt voor Brazilië”, begint Öztürk over de jongeling. “Het is toch wel bijzonder dat deze jongen erbij is gehaald door Fernando Diniz, de bondscoach van Brazilië. Hij gaat natuurlijk over een half jaar naar Real toe, dus daarom was het wel interessant om te zien: wat haalt Real Madrid binnen?”

Collega-journalist Jarno Verweij moet bij Endrick qua speelstijl denken aan Denílson, die in het verleden 61 interlands speelde voor de Gele Kanaries. “Dat was ook echt een goede dribbelaar, al dribbelde hij wel om het dribbelen, echt om de actie. Endrick is wat meer een directe dribbelaar. Hij staat graag aan de rechterkant en dribbelt dan met een schuine lijn richting het doel. Dat doet hij op hoge snelheid, vaak goed, al raakt hij soms de controle kwijt omdat het te snel gaat."

Öztürk is ook gecharmeerd van de attractieve manier van spelen van Endrick, die volgens de journalist in zijn geboorteland wordt vergeleken met Adriano. “Vanwege die woeste directheid die hij in zich heeft. Adriano, in zijn toptijd bij Inter, dat was gewoon aannemen en dwars door de tegenstander heen als het moest.”

Adriano raakte later in zijn carrière in de problemen vanwege problemen met drank, drugs, gokken en vrouwen. “Zulke spelers komen vaak uit een bepaald milieu”, concludeert Öztürk. “Daarom wordt het interessant om deze Endrick te volgen. In interviews praat hij als een prof. Hij leeft als een prof en heeft heel veel dingen al verbannen uit zijn leven. Hij ambieert een Cristiano Ronaldo-achtige levensstijl.”

“Voor een zeventienjarige Braziliaan is dat wel bijzonder”, gaat Öztürk zijn betoog verder. “Hij wil straks echt als doelpuntenmaker direct opstaan bij Real Madrid, op achttienjarige leeftijd. Endrick is wel een speciaal geval, dat zie je direct. In de laatste weken maakte hij de ene na de andere geweldige goal. Er zaten nu al huilende mannen op de tribune, omdat ze het grote wonder kunnen aanschouwen. Dit is echt een speler waar ik naar uitkijk voor komend jaar.”

Real heeft reeds 37,5 miljoen euro overgemaakt naar Palmeiras voor de diensten van Endrick, een bedrag dat in de toekomst nog behoorlijk kan oplopen. De linkspoot speelde tot dusver al 56 officiële duels voor de Braziliaanse topclub, waarin hij goed was voor 15 doelpunten en 2 assists. Met Palmeiras werd Endrick landskampioen van Brazilië. Ook wist hij beslag te leggen op de Braziliaanse Supercup.