Öztürk begrijpt Feyenoord: ‘Hij is de beste dribbelaar van de Serie A’

Dinsdag, 21 november 2023 om 15:44 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:02

Süleyman Öztürk heeft lovende woorden over voor Matías Soulé. De Argentijnse vleugelaanvaller wordt dit seizoen door Juve verhuurd aan Frosinone en stond afgelopen zomer nog in de nadrukkelijke belangstelling van Feyenoord. Doordat de Rotterdammers er tijdens de slotdagen van de zomerse transfermarkt niet in slaagden om enkele spelers te verhuren, was de tijdelijke komst van Soulé naar verluidt niet mogelijk.

“Feyenoord wilde hem afgelopen zomer heel graag hebben’, begint Öztürk in een video-item van Voetbal International. “Hij is een linkspoot en speelt bij Frosinone, de nummer twaalf in de Serie A. Hij is begin 2020 door Juventus uit Argentinië (bij Vélez Sarsfield, red.) opgepikt en nu verhuurd aan Frosinone. Hij heeft een geweldige paar weken achter de rug, sowieso is hij bij Frosinone bezig aan een geweldige eerste seizoenshelft.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Soulé was in zijn eerste tien competitieduels namens Frosinone al goed voor vijf goals en een assist. Öztürk stelt dat de rappe buitenspeler zelfs de beste dribbelaar in de Serie A is. “Ik denk dat ik wel redelijk in de buurt kom. Qua data durf ik het niet te zeggen, maar als je ziet hoe makkelijk hij zijn tegenstanders passeert.”

Soulé (rechts) is bezig aan een ijzersterk seizoen bij Frosinone.

“Ik begrijp wel waarom Feyenoord een poging heeft gedaan om hem afgelopen zomer te huren, want je ziet dat hij als rechtervleugelaanvaller een enorme potentie heeft.”

Presentator Jarno Verweij vraagt Özturk vervolgens wat het voor Soulé’s ontwikkeling betekend had wanneer hij wel met Feyenoord in de Champions League zou hebben gespeeld. “Wat het voor andere spelers, zoals Calvin Stengs en Quinten Timber ook heeft betekend”, antwoordt Özturk. “Dan heb je het over een versnelde ontwikkeling onder een trainer die je beter maakt, maar dat gebeurt nu ook bij Frosinone.”

Öztürk omschrijft Soulé als een jongen ‘met veel natuurlijke aanleg en enorme kwaliteiten’. “Het is een geweldige linkspoot die we de komende jaren wel gaan zien. Ik hoop dat hij binnen één à twee jaar een basisplaats bij Juve kan veroveren, dan zal hij ook wel een vaste A-international van Argentinië worden.”

Het Argentijnse talent doet Öztürk zelfs een beetje denken aan landgenoot Ángel di María. “Qua type spel zijn ze vergelijkbaar. Di María heeft hem het afgelopen seizoen bij Juve ook onder zijn hoede genomen.”