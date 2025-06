Nederlandse club klopt bij PSV aan voor diensten van Couhaib Driouech

FC Twente heeft zich onlangs tevergeefs gemeld voor Couhaib Driouech, zo schrijft Tubantia in het dagelijkse transferblog. PSV wil niet meewerken aan een vertrek van de 23-jarige buitenspeler.

Driouech komt in Eindhoven weinig aan spelen toe, maar PSV ziet nog altijd toekomst in de Marokkaanse vleugelflitser.

Om die reden mag de rechtspoot niet vertrekken uit het Philips Stadion. Het is vooralsnog onduidelijk of Twente inzette op huur of koop.

PSV nam Driouech vorige zomer voor 3,5 miljoen euro over van Excelsior. De aanvaller tekende een contract tot medio 2029.

In zijn eerste seizoen kwam Driouech tot slechts 436 minuten namens de hoofdmacht, verdeeld over 21 optredens.

Daarin was Driouech goed voor drie doelpunten en twee assists. Regelmatig moest hij opdraven bij Jong PSV.

Mogelijk wil PSV de aanvaller vooral niet kwijt vanwege de transfergeruchten over meerdere aanvallers. Het lijkt er niet op dat Johan Bakayoko, Ivan Perisic en Noa Lang komend seizoen nog in Brabant spelen.