Zlatan twijfelt in gesprek met Piers Morgan openlijk over kwaliteiten Ten Hag

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 09:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:03

Zlatan Ibrahimovic vraagt zich af of Erik ten Hag wel de juiste manager voor Manchester United is.

De Nederlandse oefenmeester kent een dramatische seizoenstart. Sinds het seizoen 1989/90 kwam het niet voor dat the Mancunians vier van de eerste competitiewedstrijden verloren. Na de 0-1 nederlaag op Old Trafford tegen Crystal Palace staat United op een teleurstellende tiende plaats in de Premier League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ibrahimovic betwijfelt of Ten Hag wel om kan gaan met de grote ego’s bij United. De 42-jarige Zweed wijst naar het grote verschil tussen de Engelse topclub en Ajax, de vorige werkgever van Ten Hag. “Het is een groot verschil om van Ajax naar United te komen”, zegt Ibrahimovic op TalkTV in gesprek met journalist Piers Morgan. “Je hebt een ander soort discipline. Ajax is een club met de beste talenten. Ze hebben alleen geen grote sterren.”

“Wat is de ervaring van deze manager? Jonge talenten”, geeft Ibrahimovic aan. “Hij komt naar United, het is een andere mentaliteit. De spelers daar worden verondersteld grote sterren te zijn. Ik denk niet dat je die dezelfde behandeling geeft.”

Naast de dramatische Premier League-start begon United ook slecht aan de groepsfase van de Champions League met een nederlaag tegen Bayern München. “Hoeveel tijd geef je een manager?”, vraagt Ibrahimovic zich af. “Het hangt af van de eigenaren wat ze willen, maar als je naar de fans luistert, heb je niet veel tijd omdat ze willen winnen en ik begrijp ze omdat ze dat gewend zijn.”

The Red Devils kunnen de zure nasmaak van de competitienederlaag tegen Crystal Palace dinsdagavond wegspoelen met een zege op het Galatasaray van Hakim Ziyech. “United moet winnen, ze moeten elke titel winnen waarvoor ze spelen”, aldus Ibrahimovic.

De voormalig spits speelde in zijn carrière zowel voor United als voor Ajax. Met de Engelse topclub won hij de Europa League en de EFL Cup, terwijl hij in Amsterdam onder meer twee keer een landskampioenschap vierde.