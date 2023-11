Zeer dubieuze strafschop helpt AZ aan cruciale zege in Conference League

AZ heeft gedaan wat het moest doen tegen Zrinjski Mostar. De Alkmaarders creëerden vrij weinig kansen, maar hadden aan een strafschop van Vangelis Pavlidis genoeg voor een minimale zege: 1-0. Dat de strafschop gegeven werd, mag zeer opvallend genoemd noemen. Alles wijst erop dat er geen overtreding werd begaan op de spits, die over zijn eigen benen leek te struikelen. AZ zal er maling aan hebben en hoopt dat Aston Villa later op de avond afrekent met Legia Warschau. Als dat gebeurt heeft AZ aan een zege op Legia in de laatste speelronde genoeg voor plaatsing voor de knock-outfase van de Conference League.

Trainer Pascal Jansen stuurde de verwachte namen het veld op. Mathew Ryan stond onder de lat in het AFAS Stadion en zag de verdediging voor hem gevormd worden door Yukinari Sugawara, Riechedly Bazoer, Bruno Martins Indi en David Møller Wolfe. Tiago Dantas en Jordy Clasie waren de controleurs op het middenveld achter nummer 10 Djordje Mihailovic. De Amerikaan speelde omdat Sven Mijnans er tot minimaal het begin van volgend jaar uitligt met een knieblessure. Spits Pavlidis werd geflankeerd door Ernest Poku (rechts) en Ruben van Bommel (links).

AZ was vanaf het begin de dominante partij, al leverde dat behalve balbezit en enkele speldenprikjes niets op. Halverwege de eerste helft kreeg AZ vrij plotseling een enorme kans om op voorsprong te komen. Poku schoot en zag zijn poging tegen de arm van Matija Malekinusic belanden. De Kroaat voorkwam daarmee dat de bal het doel in ging. Scheidsrechter Oleksiy Derevinskyi nam een kijkje op het VAR-scherm en kwam tot de conclusie dat het geen strafschop was. De bal raakte namelijk eerst een ander lichaamsdeel van Malekinusic, voordat zijn arm geraakt werd.

De daaropvolgende hoekschop leverde niets op, al kreeg Dantas even later toch nog een goede mogelijkheid. Van dichtbij schoot hij de bal tegen Damir Zlomislic aan. Een minuut of tien voor rust kreeg AZ een tegenvaller te verwerken. Bazoer ging na een luchtduel zeer lelijk door zijn enkel en moest zich laten vervanger door Alexandre Penetra. Ook met de Portugees in het veld wisten de Alkmaarders voor rust amper gevaar te stichten. Balbezit en dreiging was er wel, kansen niet. Pavlidis kwam in blessuretijd nog het dichtst bij een treffer. De Griek zag zijn schot vanuit een lastige hoek een meter naast gaan.

AZ begon energiek aan de tweede helft en dat leidde al heel snel tot een reuzenkans voor Mihailovic, die van dichtbij op aangeven van Pavlidis de bal totaal miste. Via een verdediger ging de bal alsnog net naast het Bosnische doel. Amper een minuut later ging Pavlidis naar de grond. Het leek er sterk op dat de topschutter over zijn eigen benen struikelde, maar desondanks wees Derevinskyi naar de stip. Pavlidis ging zelf achter de bal staan en schoot zeer overtuigend binnen: 1-0. Zrinjski, dat moest winnen om kans te houden op plaatsing voor de volgende ronde, kwam er zelf amper gevaarlijk uit. Wel kwam er een schietkans voor Mario Cuze, die hopeloos over schoot.

De bezoekers moesten komen en dat leverde vanzelfsprekend ruimte op voor AZ, dat het klusje een minuut of twintig voor tijd had kunnen klaren via Mihailovic. De Amerikaan schoot vanaf randje zestien echter niet genoeg richting de hoek, waardoor doelman Marko Maric redding kon brengen. In de rebound dacht Pavlidis alsnog te scoren, maar de spits, die bovendien in buitenspelpositie stond, schoot van dichtbij op de benen van de Kroatische doelman. Zrinjski leek het te moeten hebben van een toevalstreffer en die kwam er ook bijna, ware het niet dat Ryan een verdwaalde voorzet van Josip Corluka nog maar net over de lat kon tikken.

In de slotfase kwam AZ er aan de hand van invaller Jayden Addai meermaals gevaarlijk uit. De echte scherpte ontbrak echter bij de Alkmaarders. Aan de andere kant kwam Zrinjski met een kopbal nog vrij dichtbij, maar tot opluchting van de aanhang van AZ vloog die poging over. De Noord-Hollanders hielden stand en kunnen zodoende afwachten of Villa later op de avond afrekent met Legia. Dat duel begint om 21:00 uur.