Zaakwaarnemer bevestigt: Feyenoorder Hancko spreekt met 2 absolute topclubs

Feyenoord-verdediger Dávid Hancko geniet belangstelling van Liverpool en Paris Saint-Germain, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer Branislav Jasurek in de Slowaakse media. Hoewel de kans nihil is dat de 26-jarige verdediger nog deze winter vertrekt uit Rotterdam-Zuid, lijkt een zomerse transfer bijna niet meer tegen te houden. Hancko ligt in De Kuip nog tot medio 2028 vast.

Hancko bewees Feyenoord vorige maand een grote dienst, door zijn contract met liefst twee seizoenen te verlengen. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op minstens 35 miljoen euro, waardoor hij een potentiële goudmijn is voor de Stadionclub. Zeker met kapers als PSG en Liverpool op de loer.

Het nieuws over Hancko komt niet van een vage bron, daar zijn eigen zaakwaarnemer het heeft bevestigd tegenover het Slowaakse Nova. De linksbenige mandekker wil zijn vervolgstap sowieso in een topcompetitie zetten.

Naast Liverpool en PSG zijn er diverse gegadigden uit heel Europa, zo onthult Jarusek. “Als bureau hebben we niet alleen contact met deze twee clubs, maar ook met anderen die de situatie van Dávid volgen.”

“Het zal een van de grote clubs moeten zijn. Wij geloven dat hij in de zomer op sportief gebied de beste optie zal kiezen, vergelijkbaar als zijn transfer van Sparta Praag naar Feyenoord. Die stap verkoos hij boven andere, financieel aantrekkelijkere aanbiedingen”, aldus Jarusek.

Hancko hoeft niet per se weg bij Feyenoord, zo benadrukt Jarusek. “Ik schat de kans dat Dávid in Rotterdam zal blijven op zo'n tachtig tot negentig procent, omdat Feyenoord vecht voor de Champions League en de mensen binnen Feyenoord weten dat Hancko in de zomer verkopen beter is dan nu.”

Hancko speelt sinds de zomer van 2022 voor Feyenoord, dat hem voor 8,3 miljoen euro overnam van Sparta Praag. Sinds zijn eerste dag in De Kuip is de centrumverdediger van onschatbare waarde voor trainer Arne Slot. Hancko speelde al 70 wedstrijden voor Feyenoord en leverde een grote bijdrage aan het kampioenschap vorig seizoen. De 35-voudig international maakt zich met Slowakije op voor het EK in Duitsland.

