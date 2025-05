Xavi Simons staat bovenaan wensenlijst van topclub uit Premier League

Xavi Simons is op de radar in de Engelse top verschenen. De aanvallende middenvelder diende onlangs een transferwens in bij RB Leipzig en lijkt komende transferzomer te gaan vertrekken. Tottenham Hotspur houdt de ontwikkelingen rond de Oranje-international nauwlettend in de gaten, zo meldt de Britse tak van ESPN.

Dankzij het winnen van de Europa League en daarmee ook de plaatsing voor de groepsfase van de Champions League heeft Tottenham Hotspur extra budget gekregen. Naar verluidt heeft de club circa 120 miljoen euro overgehouden aan het Europese succes.

Simons zou een van de transferdoelwitten zijn de komende zomer, al ligt het nog wel aan het besluit van de club en manager Ange Postecoglou wie er volgend seizoen de scepter zwaait in Noord-Londen.

Postecoglou pakte weliswaar een hoofdprijs met the Spurs, maar zijn toekomst bij de club is desondanks nog altijd onzeker. In de Premier League eindigde de club namelijk op een beschamende zeventiende positie.

Verder zou Tottenham ook geïnteresseerd zijn in de diensten van Johnny Cardoso (Real Betis), Benjamin Sesko (RB Leipzig) en Jonathan David (Lille OSC).

Volgens Fabrizio Romano liet Simons half mei weten aan de clubleiding van RB Leipzig dat hij graag een nieuw avontuur wil aangaan. Hij eindigde met zijn club op de zevende plek in de Bundesliga en greep naast alle tickets die recht geven op Europees voetbal.

De transfermarktexpert gaf eerder aan dat hij ‘door meerdere clubs uit de Premier League’ en Bayern München gevolgd wordt. Hoe Simons zelf denkt over een transfer naar Tottenham Hotspur is onbekend.