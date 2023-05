Xavi maakt zich nu ook extern hard voor terugkeer Messi bij Barcelona

Maandag, 29 mei 2023 om 18:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:48

Xavi hoopt op de terugkeer van Lionel Messi bij Barcelona en heeft dat zelfs al intern aangegeven bij de kampioen van Spanje. De kampioenenmaker denkt dat de bijna 36-jarige spelmaker van Paris Saint-Germain ondanks zijn leeftijd nog steeds van waarde kan zijn. Messi beschikt over een aflopend contract bij PSG en er klinken steeds meer geluiden dat hij bezig is aan zijn laatste periode in Parijs.

Xavi noemt een tweede periode van Messi bij Barcelona 'logisch' in een uitgebreid interview met Sport. "Ik heb de clubleiding en de voorzitter (Joan Laporta, red.) reeds op de hoogte gebracht van mijn verlangen om Lionel terug te halen. En ik twijfel er niet aan. Lionel heeft de honger, een winnaar, een leider en daarnaast een voetballer die altijd beslissend is." Er is geregeld contact met Messi, zo erkent Xavi.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ja, ik praat geregeld met hem en in die gesprekken maak ik hem duidelijk welke rol ik voor ogen zie", aldus de Barcelona-coach, die jarenlang samenspeelde met Messi. "Hij is natuurlijk een andere speler geworden. Wat hij ons kan brengen? De beslissende pass, assists, gevaar uit spelhervattingen, doelpunten. Wat niet eigenlijk? Hij kon ons heel veel brengen. Het hangt natuurlijk ook af van wat hij zelf wil, maar ik denk wel dat Lionel er voor openstaat", aldus Xavi, die Messi omschrijft als 'de beste speler uit de geschiedenis van Barcelona'.

"Hij kan nog jaren mee op het allerhoogste niveau. Er bestaat dus geen twijfel dat hij Barcelona kan helpen. Lionel is inzetbaar als valse nummer negen, als vleugelaanvaller, als middenvelder. Waar niet eigenlijk? Hij snapt het spelletje. Als hij kan brengen wat hij op het WK bracht, dan is het een speler van buitencategorie. Maar de bal ligt nu bij hem." Messi kwam in zijn eerste periode bij Barcelona tot 778 duels, waarin hij 672 keer scoorde en verantwoordelijk was voor 303 assists.

Barcelona heeft deze zomer drie topprioriteiten, zo meldde Mundo Deportivo onlangs. De Catalanen hebben eind april een haalbaarheidsplan – wat gaat over de financiële mogelijkheden van de club – ingediend bij LaLiga en als die wordt goedgekeurd, gaat Barça de contractverlengingen van Ronald Araújo en Gavi registreren. Als dat eenmaal is gebeurd, is de terugkeer van Messi de volgende topprioriteit voor Barcelona.