Xavi kan vurige wens niet inwilligen: vertrek van basisklant dreigt na één jaar

Dinsdag, 23 mei 2023 om 15:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:08

Het zou komende zomer zomaar eens tot een breuk kunnen komen tussen Barcelona en Jules Koundé. De verdediger voelt zich niet langer comfortabel in het Spotify Camp Nou en zou bij Xavi hebben aangedrongen op een vertrek, zo schrijven grote Spaanse media. Koundé werd vorig jaar zomer gehaald als centrale verdediger, maar fungeert als rechtsback, een rol die hem naar eigen zeggen niet ligt.

Hoewel Koundé vorig jaar voor vijftig miljoen euro werd gehaald als centrale verdediger, gebruikt Xavi hem dit seizoen hoofdzakelijk als rechtsback. De Spaanse coach zit mager in de goede rechtsbacks. Héctor Bellerín voldeed niet aan de verwachtingen en verhuisde in januari naar Real Betis, terwijl Sergi Roberto van origine geen verdediger is. Laatstgenoemde is een waardige kracht in aanvallend opzicht, maar laat verdedigend regelmatig een steekje vallen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Barcelona was in eerste instantie niet van plan om de markt op te gaan voor een nieuwe rechtsback, maar door de openbaring van Koundé zou daar zomaar verandering in kunnen komen. De verdediger houdt er niet van om aan de rechterkant te spelen en wil alleen nog voor de Catalaanse grootmacht uitkomen als hij op zijn natuurlijk positie in het hart van de defensie wordt geposteerd. Het lijkt niet waarschijnlijk dat Xavi die toezegging gaat doen.

Xavi is namelijk van plan om Koundé en Sergi Roberto aan de rechterkant te houden. Het tweetal moet worden vergezeld door Julián Araujo, die nu nog in het beloftenteam speelt. In het centrum moeten Ronald Araújo, Christensen en Eric García de dienst uitmaken. Ook de van Athletic Club overkomende Íñigo Martínez wordt gehaald voor het centrum. Bronnen in Spanje beweren dat Koundé bij Xavi om een vertrek heeft gevraagd, maar dat wordt niet bevestigd.

Ondanks het feit dat Koundé niet op zijn favoriete positie acteert, kan hij dit seizoen prima cijfers overleggen. De verdediger stond in LaLiga in 26 van zijn 27 wedstrijden in de basis. Daarin wist hij eenmaal te scoren. In de Champions League verscheen hij drie keer aan de aftrap. In totaal staat de teller op 38 wedstrijden in alle competities. Daarin wist Koundé één keer te scoren en fungeerde hij zes keer als aangever. De Fransman wist in zijn eerste seizoen meteen landskampioen te worden.