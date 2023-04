Xavi geeft signaal af en kiest voor verrassing in basisopstelling Barça

Zondag, 16 april 2023 om 14:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:40

Xavi heeft de opstelling van Barcelona voor het LaLiga duel met Getafe bekendgemaakt. De oefenmeester kiest voor een verrassing. Zo krijgt Alejandro Balde de voorkeur boven Ansu Fati en Ferran Torres. De linkspoot vormt een voorhoede met Robert Lewandowski en Raphinha. De wedstrijd begint om 16.15 uur en is te zien op Ziggo Sport Select.

Marc-André ter Stegen staat zoals verwacht onder de lat bij de Catalanen. De verdediging wordt gecompleteerd door Sergio Roberto, Jules Koundé, Ronald Araújo en Jordi Alba. Op het middenveld kiest Xavi voor Sergio Busquets, Gavi en Franck Kessié. Spaanse media dachten dat niet Balde, maar Alba samen met Lewandowski en Raphinha voor de aanvallende impulsen moest zorgen. In de praktijk bleek Balde echter de linksbuiten te zijn.

Getafe bewees zichzelf een enorme dienst door zijn laatste drie thuisduels in winst om te zetten. Bovendien verloren los Azulones slechts twee van hun laatste negen competitiewedstrijden, waardoor de ploeg van Quique Sánchez Flores boven de streep staat. Mauro Arambarri, die naar verluidt op de radar staat bij Barcelona, is bijna hersteld van zijn enkelblessure en nadert zijn rentree. Routinier Jaime Mata is nog herstellende van zijn kuitkwetsuur. De doelpunten in het eigen Coliseum Alfonso Pérez lijken van Enes Ünal te moeten komen. De voormalig spits van FC Twente was in zijn laatste negen wedstrijden in LaLiga goed voor acht treffers. De Turks international is bovendien met dertien doelpunten topscorer van Getafe.

Waar Barcelona in april normaliter in de spannendste fase van het seizoen is beland, is dat dit seizoen anders. Na de uitschakeling in Europa volgde ook het echec in de Copa del Rey tegen Real Madrid (0-4). Dankzij een voorsprong van tien punten op de Madrilenen in LaLiga zijn de Catalanen wel hard op weg naar de landstitel. Barcelona, dat in het kader van duurzaamheid met de trein is afgereisd naar Getafe, kampt met de nodige blessures: Ousmane Dembélé, Andreas Christensen, Pedri en Frenkie de Jong zijn afwezig. De twee laatstsgenoemden zijn er naar verwachting op 23 april weer bij, wanneer de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid op het programma staat. Eerder dit seizoen won Blaugrana met de nodige moeite van Getafe: 1-0.

Opstelling Getafe: Soria; Damián, Djené, Duarte, Alderete; Iglesias, Maksimovic, Milla; Munir, Ünal, Mayoral.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Roberto; Koundé, Araújo, Alba; Busquets, Gavi, Kessié, Raphinha, Lewandowski, Balde.