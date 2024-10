Wout Weghorst reageert op door hem versierde 'Ajax-penalty'

Wout Weghorst vindt dat de strafschop die hij versierde tegen Heracles Almelo (3-4 winst) terecht is. De spits van Ajax werd licht aangetikt door Thomas Bruns en ging tegen het gras. "Ik werd echt aangeraakt", aldus Weghorst bij ESPN over het moment, dat door Heracles-aanvaller Mario Engels 'een Ajax-penalty' werd genoemd.

Weghorst krijgt na afloop de beelden te zien. "Volgens mij raakt hij me op mijn linkerkuit. Je ziet het toch? Anders kan ik schieten. Ik wil mijn been hier naar achter halen om hier te schieten. Hij tikt me aan. Ik vind het een penalty."

Verslaggever Leo Oldenburger vindt het contact tussen Bruns en Weghorst 'licht.' "Licht of niet, een overtreding is een overtreding", aldus Weghorst. "Hij brengt me hier dusdanig uit balans, anders kan ik schieten. Thomas kwam ook naar me toe. Hij zegt: 'Ik raak je wel, maar het is licht.' Nou goed, overtreding is overtreding."

Weghorst viel in voor Brobbey, die al zes Eredivisie-wedstrijden niet heeft gescoord. Brobbey miste tegen Heracles twee grote kansen en krijgt steun van Weghorst. "Ik heb ook periodes gehad dat ik niet scoor. Ik weet hoe Brobbey zich nu voelt, omdat ik het zelf ook gevoeld heb. Voor een spits is dat gewoon kut."

Weghorst maakte zelf dus ook dergelijke droogteperiodes mee. "Je loopt er dan tegenaan te hikken en hoe langer dat duurt, hoe moeilijker het wordt. Het enige dat je kan doen, en dat heeft-ie ook gedaan, is trainen op je afwerken, een soort vastigheid proberen te creëren. Door heel hard werken gaat het vanzelf weer vallen."

Weghorst praat erover met Brobbey. "Ik probeer hem rustig te houden. Ik denk dat hij zelf ook ervaring genoeg heeft inmiddels, genoeg wedstrijden heeft gespeeld. Vorig seizoen heeft hij achttien goals gemaakt in de Eredivisie, 22 in totaal. Hij kan gewoon scoren, alleen hij zit nu in een fase waarin het even niet lukt."