Mario Engels haalt uit naar scheidsrechter Van de Graaf: 'Een typische Ajax-penalty'

Mario Engels vindt dat Heracles Almelo is benadeeld tegen Ajax. De aanvaller, die in de eerste helft een wonderdoelpunt van eigen helft maakte, haalt uit naar scheidsrechter Edwin van de Graaf. "Een typische Ajax-penalty", aldus de Duitser.

Ajax ging in de slotfase bij een 3-3 stand op zoek naar de overwinning. Invaller Wout Weghorst liet zich na licht contact van achteren door Thomas Bruns vallen en kreeg een strafschop van Van de Graaf. Weghorst schoot de bal zelf binnen en bepaalde de eindstand op 3-4.

"Het was een typische Ajax-penalty", aldus Engels. Dit was niet fifty-fifty, maar meer 80-20 procent."

Weghorst werd volgens Engels nauwelijks geraakt. "De aanraking was heel zacht, Wout is twee meter en toch valt hij. Het is slim gedaan natuurlijk. Als dit een penalty is, dan heb je er tien in elke wedstrijd."

Voor rust tekende Engels voor misschien wel het mooiste doelpunt van het jaar. De aanvaller twijfelde niet toen Ajax-verdediger Josip Sutalo de bal op de middenlijn zomaar in zijn voeten schoof. Engels haalde van enorme afstand uit en verraste Remko Pasveer, die ver voor zijn doel stond.

"Je denkt op dat moment eigenlijk niet veel na", zegt Engels over zijn goal. "De bal ligt daar en ik probeer het gewoon. Hij gaat er lekker in, heel mooi. Ik voelde direct dat ik hem goed raakte."

Heracles wist dat Pasveer kwetsbaar is. "In de voorbespreking werd gezegd dat de keeper van Ajax meevoetbalt en ver voor zijn doel staat. Zo'n doelpunt maak je denk ik maar één keer in je carrière."