Francesco Acerbi neemt dag na Champions League-vernedering met Inter zeer opvallend besluit

Een dag na de 5-0 vernedering in de Champions League-finale heeft Inter-verdediger Francesco Acerbi besloten zich niet beschikbaar te stellen voor de aankomende interlandperiode. Bondscoach Luciano Spalletti bevestigde op de persconferentie dat er geen sprake is van een fysiek probleem.

Het was zaterdag een gitzwarte avond voor Inter, dat totaal niet opgewassen bleek tegen Paris Saint-Germain. De Fransen sneden als boter door de defensie van Inter, waar Acerbi de hele wedstrijd deel van uitmaakte.

Acerbi, die in de halve finale nog de held was met een late treffer tegen FC Barcelona, heeft Spalletti laten weten deze interlandperiode niet voor Italië uit te zullen komen. "Acerbi is niet ingegaan op zijn oproep", laat de bondscoach weten op de persconferentie.

"We nemen het ter harte en gaan verder. Het is geen fysiek probleem. Hij denkt na over wat er om hem heen gebeurde." Acerbi lijkt tijd nodig te hebben om de vernedering in München een plekje te geven.

Spalletti kan tevens geen beroep doen op Alessandro Buongiorno. De verdediger van Napoli is geblesseerd en moet daarom verstek laten gaan. Luca Ranieri van Fiorentina is zijn vervanger.

In de eerder deze week bekendgemaakte selectie van Spalletti is ook plek voor onder meer kersvers Champions League-winnaar Gianluigi Donnarumma en voormalig Ajax-spits Lorenzo Lucca, die een uitstekend seizoen kende bij Udinese.

De Azzurri wachten vrijdag direct een cruciale pot in Oslo tegen Noorwegen, dat zijn eerste twee wedstrijden in de WK-kwalificatiegroep in winst omzette en de grootste concurrent is om plek één, de enige plek die een direct WK-ticket oplevert.

Drie dagen na de wedstrijd in het Ullevaal Stadion neemt Italië het in het Mapei Stadium van Sassuolo op tegen Moldavië.