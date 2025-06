Neymar maakt op oliedomme wijze zelf een einde aan carrière bij Santos

Neymar stal zondagavond (Nederlandse tijd) weer eens de show in Brazilië, zij het in negatieve zin. De duurste voetballer aller tijden scoorde namens Santos opzettelijk met de hand en ontving derhalve een gele kaart. Het was zijn tweede plak van de wedstrijd en dus kon de Braziliaan gaan douchen. Hoogstwaarschijnlijk was het zijn laatste wedstrijd voor de club waar hij als tiener doorbrak.

In het eerste bedrijf van het duel met Botafogo had Neymar al een gele prent ontvangen wegens een overtreding. Een tweede kaart kon hij zich dus niet veroorloven, toch besloot de steraanvaller van weleer met nog zo’n kwartier op de klok de bal met de hand het doel in te werken.

De dienstdoende arbitrage kreeg meteen lucht van de Diego Maradona-imitatie en deelde Neymar zijn tweede gele en dus rode kaart uit. Bij een 0-0 tussenstand werd Santos gedecimeerd, waarna het nog zou misgaan.

Tien minuten na het vroegtijdige vertrek van Neymar maakte Botafogo er namelijk 0-1 van via Artur. Zodoende bleef Santos met lege handen achter.

De promovendus, waar Neymar in januari een contract tot het einde van juni tekende, kon de punten juist goed gebruiken. Santos pakte slechts acht punten uit de eerste elf wedstrijden en staat op de fatale achttiende plek, al is het eerste kwart van het seizoen pas net achter de rug.

Neymar heeft zijn laatste wedstrijd voor Santos zo goed als zeker gespeeld, daar zijn contract deze maand eindigt. Peixe speelt in juni nog één wedstrijd en die mist de excentrieke buitenspeler vermoedelijk door een schorsing.

Sinds zijn terugkeer bij Santos kwam Neymar twaalf keer in actie namens zijn geliefde club. Hij scoorde daarin drie keer en was even vaak de aangever op een doelpunt.