Eerste aankoop Erik ten Hag een feit: Bayer Leverkusen betaalt 10 miljoen euro voor Nederlander

Mark Flekken gaat de overstap naar Bayer Leverkusen maken. Dat meldt Florian Plettenberg van Sky Deutschland zondagochtend. Volgens de journalist is er sprake van een ‘done deal’.

Eerder deze week meldde Plettenberg al dat de 31-jarige keeper een persoonlijk akkoord had bereikt met Leverkusen, over een contract tot medio 2028. Nu zijn ook beide clubs tot een overeenstemming gekomen.

De club van trainer Erik ten Hag maakt een bedrag van tien miljoen euro over naar Brentford. Bij die club stond Flekken sinds 2023 onder contract.

In dat jaar maakte Flekken voor dertien miljoen euro de overstap van SC Freiburg naar Brentford. Voor die club keepte hij sindsdien 77 officiële duels. Nu keert de Limburger na twee jaar dus terug in de Bundesliga.

Flekken genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij Roda JC. In de zomer van 2009 stapte hij over naar de academie van Alemannia Aachen. Vier jaar later verkaste hij naar Greuther Fürth, om in 2016 over te stappen naar MSV Duisburg. In de zomer van 2018 ging hij voor twee miljoen euro naar Freiburg.

De achtvoudig international van het Nederlands elftal gaat bij Leverkusen voor het eerst in zijn carrière in de Champions League spelen. De club van Ten Hag kwalificeerde zich voor het miljardenbal door dit seizoen als tweede te eindigen in de Bundesliga.

Flekken wordt de eerste aankoop van Ten Hag. De Nederlandse trainer nam deze week wel afscheid van Jeremie Frimpong, die Trent Alexander-Arnold gaat opvolgen bij Liverpool. Ook Florian Wirtz lijkt op weg naar Anfield.

Behalve Flekken maakt ook de zeventienjarige Axel Tape de overstap naar Leverkusen, meldt Plettenberg. De verdediger komt deze zomer transfervrij over van Paris Saint-Germain, en tekent een contract tot medio 2030.