Denzel Dumfries krijgt vrijwel identieke cijfers van Italiaanse media na verloren CL-finale tegen Paris Saint-Germain

Het pak slag van Paris Saint-German tegen Inter heeft diepe wonden achtergelaten in Italië. De Italiaanse media deelt traditioneel cijfers uit na de wedstrijd en zijn spijkerhard over het optreden van Denzel Dumfries.

Calciomercato geeft onze landgenoot een 4,5. “Hij speelt erg hoog en stelt Pavard bloot aan slechte situaties tegen een Kvaratskhelia in geweldige vorm. Een houding die niet lonend is, en toch houdt hij het 90 minuten vol”, ziet het Italiaanse medium.

Dumfries kan bij GOAL Italia in het seizoensrapport op een 7,5 rekenen. “Ongeacht de uiteindelijke uitslag van het seizoen, eindigt de "eerste cyclus" van Denzel Dumfries, die samenvalt met de komst van Simone Inzaghi bij Inter, met het definitieve bewijs van de volwassenheid van de Nederlander. Tegenwoordig is hij één van de beste rechtsbacks van Europa en zonder twijfel ook in de Serie A.”

Het cijfer van de Italiaanse tak van GOAL na de finale is minder lovend. De Nederlander krijgt een 5. Bij Sky Italia kan Dumfries nog rekenen op een nipte voldoende met een 5,5.

Het Italiaanse Mediaset analyseert de prestaties van de Nederlander. “Hij zou een extra wapen moeten zijn, want aan zijn kant liggen de meest interessante ruimtes om te benutten. Maar soms wordt hij slecht aangespeeld en soms kiest hij zelf het verkeerde moment om in te lopen”, aldus het medium dat Dumfries een 5 geeft.

De krant Il Giornale kiest voor een 5,5. “Hij speelt eigenlijk als een extra aanvaller. Maar een flitsend moment ontbrak.”

Corriere della Serra geeft ook een 5. “Hij was de grote man tegen Barcelona, maar Luis Enrique is geen Flick. Hij slaagde er bijna nooit in om gevaarlijk te worden. Hij werd geblokkeerd en was één van de verloren sleutels, waardoor Inter geen enkele kans kreeg.”