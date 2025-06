Telstar-trainer Anthony Correia richt zich direct na promotie tot Willem II en toont zich een waardig winnaar

Anthony Correia leidde Telstar de afgelopen weken via de play-offs naar de Eredivisie. Zondagavond bekroonden de Witte Leeuwen de ijzersterke reeks door in Tilburg met 1-3 te winnen van Willem II, wat genoeg is voor minstens één seizoen Eredivisie. Trainer Anthony Correia toont zich snel na afloop een waardig winnaar.

“Ik denk dat we het aardig voor elkaar hebben”, zegt een geëmotioneerde Correia met veel gevoel voor bescheidenheid. “Dit is zó genieten.” Direct daarna toont hij zich een waardig winnaar.

“Vervelend voor Willem II, eerlijk is eerlijk. Dit is echt een mooi stadion, Willem II is een Eredivisie-club.” Hij kan het niet laten ook zichzelf en zijn ploeg een pluim te geven. “Wat wij dit seizoen hebben gedaan, dat verdient ergens ook een Eredivisie-plek.”

Al snel kwam Telstar op een marge van twee, even snel deed Willem II iets terug. Na een klein uur spelen herstelden de mannen van Correia de voorsprong. “Toen de 1-3 viel, wist ik het al. Toen wist ik dat we dit niet zouden weggeven.”

Uitblinker op de zondagavond was Mees Kaandorp, die de 0-1 en 1-3 zelf maakte en aangever was op de 0-2. Normaliter is de aanvaller geen veelvraat als het gaat om doelpunten, maar tegen Willem II stond hij er nadrukkelijk.

“Mees is gewoon een hele trouwe soldaat”, typeert hij de matchwinner. “Hij kan goed lopen, goed samenwerken, is best wel een intelligente gozer. Dat hij vandaag twee keer scoort, is misschien wel een beloning voor zijn inzet.”

Kaandorp strijdt steevast met Jayden Turfkruier om een plekje bij de eerste elf. “Soms in de basis, soms wissel, net als Turfkruier. Die gasten komen erin en zijn gewoon de verschilmakers, de gamechangers”, legt Correia uit, alvorens hij het interview gedwongen afbreekt, op het moment dat de uitzinnige spelers van Telstar hem trakteren op een gratis douche.

De promoverende trainer kan er goed om lachen. “Eerlijk is eerlijk, ik had al een tweede onderbroek mee.”