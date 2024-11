Wout Weghorst heeft moeite met filosofie Farioli: 'Dat is verdomd lastig'

Wout Weghorst heeft nog altijd moeite met de keuzes van trainer Francesco Farioli, zo geeft de spits eerlijk toe na afloop van het 2-2 gelijkspel tegen FC Twente. De Ajacied kan er moeilijk aan wennen om de ene wedstrijd wel te spelen en het duel erna op de bank te zetten, al respecteert hij de keuze van de oefenmeester.

“Hoe ik ermee omga dat ik de ene wedstrijd wel speel en de andere niet? Dat is lastig”, lacht Weghorst voor de camera van ESPN. “Het is iets nieuws. Uiteindelijk is het in eerste instantie wennen, dat mag duidelijk zijn.”

“Ik heb mijn hele carrière lang gestreden om ergens eerste, vaste spits te worden. Dat is hier niet anders. Maar hier is een bepaalde filosofie”, vervolgt de spits. Hij stond in de basis tegen FC Twente nadat hij wissel stond tegen Maccabi Tel Aviv.

“In alle eerlijkheid: het is wel een filosofie die werkt. Het team rendeert en iedereen is betrokken bij het proces. Alleen ik heb ook mijn filosofie en ik wil natuurlijk het liefst iedere wedstrijd spelen.”

“Ik vind het verdomd lastig om het mentaal opzij te zetten als ik een wedstrijd niet speel. Uiteindelijk gaat het om het teambelang. Als ik niet speel betekent dat natuurlijk niet dat ik niet blij ben voor het team. Brobbey speelde bijvoorbeeld een fantastische wedstrijd tegen Maccabi, dat zie ik ook”, aldus Weghorst.

Tot dusver kwam Weghorst tot 434 speelminuten verspreid over elf duels voor Ajax. In die wedstrijd kwam de aanvalsleider viermaal tot scoren en leverde hij een assist af.

Brobbey kreeg al meer minuten van Farioli. De 22-jarige spits mocht al bijna 800 minuten meedoen dit seizoen. In zeventien optredens kwam hij tot twee goals en vijf assists.