'FC Barcelona gegijzeld door woedende ster, die 42 miljoen euro eist'

Marc-André ter Stegen en FC Barcelona staan recht tegenover elkaar. De doelman voelt zich verraden door de club en is absoluut niet van plan te wijken zonder een complete uitbetaling van zijn contract, dat nog loopt tot medio 2028. Dat komt neer op een bedrag van maar liefst 42 miljoen euro.

Ter Stegen raakte op ramkoers met trainer Hansi Flick rondom de halve finale van de Champions League tegen Internazionale. Zijn zaakwaarnemer liet voor de return weten dat hij fit was en klaar om te spelen. Toch koos Flick voor Wojciech Szczesny. Die keuze viel verkeerd bij Ter Stegen. In plaats van met het team mee te reizen naar Milaan, bleef hij in Barcelona trainen.

Barça wil doorselecteren en staat op het punt om Joan García over te nemen van Espanyol. De jonge keeper moet de nieuwe nummer één worden, een keuze die volledig wordt gesteund door Flick. Ter Stegen kreeg echter geen seintje van zijn veranderde status en ontdekte via de media dat de club hem liever kwijt is dan rijk.

Volgens SPORT vermoedt de Duitser dat er zelfs bewust negatieve informatie over hem is gelekt. Binnen de club gonzen geruchten over zijn houding in de kleedkamer, iets wat volgens zijn entourage doelbewust naar buiten is gebracht om zijn reputatie te beschadigen. Ter Stegen voelt zich naar eigen zeggen ‘gebruikt’ en is ‘klaar voor oorlog’.

De doelman vloog direct na het Nations League-duel van Duitsland tegen Frankrijk per privéjet terug naar Catalonië om de situatie persoonlijk te bespreken met sportief directeur Deco. Barcelona wil hem liever kwijt, maar hoopt dat met een afkoopsom van één jaarsalaris te regelen. Ter Stegen en zijn kamp wijzen dat resoluut van de hand.

De Duitser is naar verluidt onvermurwbaar: als de club zijn contract wil ontbinden, dan alleen bij volledige uitbetaling. Zonder garanties over het resterende bedrag van 42 miljoen euro vertrekt hij nergens naartoe, zeker niet naar Saudi-Arabië – een optie waar hij volgens SPORT sowieso geen interesse in heeft.

De situatie is extra penibel voor Barça vanwege het salarisplafond. De club wil ruimte creëren voor nieuwe transfers, maar stuit nu op de muur die Ter Stegen optrekt.