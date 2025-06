Paul Simonis gaat Go Ahead Eagles vrijwel zeker verlaten. Volgens journalist Farzam Abolhosseini van het Deense Tipsbladet is de keuze van VfL Wolfsburg gevallen op de Nederlandse oefenmeester.

Alleen de laatste formaliteiten hoeven nog afgehandeld te worden, alvorens Simonis definitief de overstap maakt naar de Bundesliga. De oefenmeester was al langer in gesprek met die Wölfe, dat meerdere kandidaten op zijn lijstje had staan.

Zo was Jacob Neestrup van FC Kopenhagen een voorname kandidaat om het stokje in Wolfsburg over te nemen, maar is de keuze dus gevallen op Simonis. De succestrainer heeft de baan aangeboden gekregen, de officiële aanstelling zal spoedig volgen.

Simonis verlengde onlangs zijn contract bij Go Ahead, maar de trainer maakte er geen geheim van dat hij desondanks open zou staan voor een grotere club. Wolfsburg is overtuigd geraakt en gaat hem als alles volgens plan verloopt presenteren als opvolger van Ralph Hasenhüttl.

De afgelopen dagen leek Neestrup de favoriet om aan de slag te gaan in Wolfsburg. De trainer, die afgelopen seizoen kampioen werd en de nationale beker won met FC Kopenhagen, lijkt nu langer in de Deense hoofdstad te blijven.

Simonis kende zoals bekend een geweldig seizoen met Go Ahead, de club waar hij vorig jaar zomer werd aangesteld als hoofdtrainer. De veertigjarige oefenmeester wist indruk te maken met de manier van spelen van Go Ahead en versloeg onder meer PSV tweemaal.

Het hoogtepunt volgde uiteraard toen Go Ahead ten koste van AZ na strafschoppen de TOTO KNVB Beker won. Dankzij die unieke prestatie – de Deventenaren hadden het bekertoernooi nog nooit gewonnen – speelt Go Ahead komend seizoen minimaal acht Europa League-wedstrijden.