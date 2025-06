Misdaadjournalist John van den Heuvel heeft plan Quincy Promes in de smiezen: 'Ik geef hem weinig kans'

Misdaadjournalist John van den Heuvel heeft bij RTL Boulevard gereageerd op de woorden van Quincy Promes. De veroordeelde aanvaller stelde in gesprek met De Telegraaf onder meer dat hij onder voorwaarden bereid is terug te keren naar Nederland, waar hem in principe een jarenlange gevangenisstraf wacht. Van den Heuvel heeft door waar Promes op uit is, maar het plan maakt volgens de journalist weinig kans van slagen.

Cem Polat, de advocaat van Promes, liet tegenover De Telegraaf weten dat zijn cliënt wil meewerken met justitie. Daar hebben Polat en Promes echter wel een aantal voorwaarden aan vastgehangen. Zo is de strafpleiter van plan om dinsdag een schorsingsverzoek in te dienen, zodat de aanvaller niet direct wordt gearresteerd bij terugkeer in Nederland.

Promes wil daarnaast vrij kunnen reizen, zodat hij tijdens het proces in hoger beroep zijn loopbaan kan voortzetten. De voormalig Oranje-international is daarnaast van plan om jongeren voorlichting te geven over de gevaren van het in contact komen met de criminele wereld.

"Hij heeft heel goed nagedacht over wat hij wel en niet gaat zeggen", begint Van den Heuvel. "Je ziet aan het begin van het interview dat hij op heel veel vragen geen antwoord wil geven, die dan betrekking hebben op strafbare feiten waarvan hij wordt verdacht en ook voor is veroordeeld in eerste aanleg."

Promes wilde tijdens het interview met De Telegraaf en een ander interview op Videoland niet ingaan op de vraag of hij schuldig is voor de dingen waarvan hij wordt beschuldigd en is veroordeeld: het steken van zijn neef in de knie en betrokkenheid bij cocaïnehandel. De rechter veroordeelde hem al tot zes jaar gevangenisstraf.

"Ongetwijfeld ingefluisterd door zijn advocaat", doelt Van den Heuvel op de ontijkende antwoorden van Promes. "Dan kom je op het punt dat je je afvraagt hoe zijn leven er nu uitziet in Dubai. Het blijkt wel gewoon dat hij daar in een gouden kooi zit. Hij kan geen kant op. Er is een internationaal arrestatiebevel, dus zodra hij Dubai verlaat wordt hij opgepakt. Althans, die kans bestaat."

"En ook niet onbelangrijk, denk ik: zijn hele geldstroom is opgedroogd. Hij heeft natuurlijk geen inkomsten meer. Spartak Moskou heeft hem min of meer ontslagen. Op een groot deel van zijn bezitten ligt nu beslag, dat gaat om miljoenen euro's."

"Dus wat hij nu voorstelt is op zich wel pragmatisch. 'Ik kom naar Nederland. ik wil ook meewerken aan het strafproces, maar dan moet wel het aanhoudingsbevel worden ingetrokken en ik zal mijn straf accepteren, maar laat me gedurende mijn voetbalcarrière op vrije voeten, dan kan ik mijn voetbalcarrière weer oppakken.'"

"Nou", vervolgt Van den Heuvel. "Zo'n hoger beroep-procedure plus cassatie bij de Hoge Raad duurt alles bij elkaar toch wel anderhalf, twee jaar. Dus je voelt hem al aankomen: hij wil gewoon twee jaar nog voetballen, contract afsluiten, lucratief contract hopelijk en daar nog wat miljoenen mee binnenhalen, en dán eventueel zijn straf in Nederland gaan uitzitten."

Van den Heuvel krijgt vervolgens de vraag of het niet 'heel naïef is om te denken dat dat überhaupt mogelijk is'. "Het is ook niet geheel ongebruikelijk dat mensen hun hele berechting in vrijheid willen afwachten", antwoordt hij. "Dat zie je bij Peter Gillis, Ali B... Alleen in dit geval. Hij onttrok zich overal aan en wilde nergens op reageren."

"De rechtbank heeft gezegd: 'Nu is het klaar, je wordt veroordeeld en we bevelen je gevangenneming. Ja, daar wil hij nu van af. Daar heeft hij natuurlijk last van. Dan is het aan het Hof, morgen (dinsdag, red.) dient die zitting, om te bepalen of ze akkoord gaan met die voorwaarden. Ik geef hem eerlijk gezegd niet heel veel kans", aldus Van den Heuvel.