Cristiano Ronaldo: 'Hij verdient dit, want wat ze hem hebben aangedaan is niet fair'

Cristiano Ronaldo veroverde zondag met Portugal voor de tweede keer in de geschiedenis de Nations League. In de eindstrijd werd Spanje in een spannende penaltyserie verslagen. Ronaldo (40) neemt het na afloop op voor één bepaald persoon uit het Portugese kamp.

''Deze generatie heeft het zó ontzettend verdiend'', jubelt Ronaldo in de Portugese media. ''En dan met name de trainer. Wat ze hem hebben aangedaan is niet fair. Hij is hard aangepakt in de media.''

''Martínez is de ideale bondscoach voor dit elftal. Zelfs als ik geen international meer zou zijn. Hij brengt enorm veel passie met zich mee tijdens trainingen en wedstrijden. En dat geldt trouwens voor de gehele technische staf. Echt geweldige mensen'', zo benadrukt de aanvaller met 138 goals in 219 interlands voor Portugal.

Ronaldo geeft nog een reden waarom hij Martínez zo waardeert. ''Hij is als Spanjaard de Portugese taal machtig. Daar heb ik veel respect voor. De spelers en stafleden verdienen respect voor deze prestatie.''

De sterspeler van de Portugese wint na in 2019 dus opnieuw de Nations League. ''Ik heb deze prijs al eens gewonnen, maar toch voelt het als de eerste keer. Ik blijf een enorme passie voelen voor het spelen in de nationale ploeg. Ik doe het voor de mensen in Portugal en de supporters.''

De routinier heeft nog een reden om heel blij te zijn met de eindzege in de Nations League. ''Mijn vrouw en kinderen zijn Spaans en plagen mij altijd door 'Spanje, Spanje' te zingen. Maar nu is het een keer mijn beurt.''

Ronaldo gaat ook nog in op zijn wisselbeurt tegen Spanje. ''Ik was tijdens de wedstrijd niet honderd procent, al wist ik nog wel te scoren. Ik ga nu op vakantie om uit te rusten en fris aan het nieuwe seizoen te beginnen.''