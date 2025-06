'Franse spelers komen massaal in opstand tegen Kylian Mbappé'

De Franse nationale ploeg zucht onder spanningen, nu steeds meer spelers zich beginnen af te zetten tegen sterspeler Kylian Mbappé. De nederlaag tegen Spanje (5-4) in de halve finale van de Nations League lijkt het breekpunt te zijn geweest, zo meldt de Franse journalist Romain Molina.

Volgens Molina is de irritatie over Mbappé al maanden aan het borrelen. Zijn houding, invloed en status binnen de selectie worden door meerdere internationals met lede ogen aangezien. “Hij loopt op eieren in de kleedkamer, er is bijna niemand die hem nog verdraagt”, aldus Molina.

De Franse journalist stelt dat veel spelers gefrustreerd zijn over de privileges die Mbappé krijgt. Onderlinge spanningen worden verzwegen, maar volgens Molina staat de bom op barsten. “Het is hypocrisie ten top. Iedereen doet alsof, maar de sfeer is vergiftigd.”

Een belangrijk pijnpunt is dat Mbappé het afgelopen jaar zonder consequenties interlandperiodes mocht laten lopen. Zelfs het aanvoerderschap werd hem toegewezen boven Antoine Griezmann, wat tot diens afscheid bij de nationale ploeg zou hebben geleid.

De nederlaag tegen Spanje zou intern voor grote frustratie hebben gezorgd. Terwijl bondscoach Didier Deschamps het optreden positief duidde, zouden spelers zich vooral ergeren aan de passieve houding en spelopvatting rondom Mbappé. Hij zou niet genoeg arbeid leveren voor het team.

Molina stelt dat ook de invloed van Mbappés moeder, die zijn loopbaan en imago nauwlettend regisseert, voor irritatie zorgt. De indruk bestaat dat alles moet wijken voor de Ballon d'Or-campagne van de aanvaller. “Dat is een gif dat het elftal langzaam sloopt.”

Ook de relatie met Ousmane Dembélé is bekoeld. Dembélé zou Mbappé in het verleden nog verdedigd hebben binnen de ploeg, maar lijkt zich nu te distantiëren. Er wordt inmiddels gesproken van een 'clan Dembélé' tegenover 'team Mbappé'.

Molina sluit af met een onheilspellende conclusie: “Het talent is er, maar de spelers praten niet meer met elkaar. Er is geen eerlijkheid, geen moed. En zonder dat gaat Frankrijk zich op het WK in 2026 stuklopen – niet door gebrek aan kwaliteit, maar door een gebroken teamgeest.”