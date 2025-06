Tv-kijkers storen zich al in minuut 1 massaal aan hetzelfde probleem bij Nederlands elftal

De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Finland en Nederland verloopt zaterdagavond op sportief vlak voortvarend voor Oranje, maar het is de belabberde beeldkwaliteit die bij veel kijkers voor frustratie zorgt. Op X regent het klachten over het rommelige beeld dat de NOS uitzendt.

Van storende grijze strepen tot haperende verbinding: de ervaring van de Nederlandse kijker laat zwaar te wensen over. "Wat is de beeldverbinding bij de @NOSvoetbal slecht? Hebben meer mensen daar last van?" vraagt een X-gebruiker zich af onder de hashtag #FINNED.

Ook andere fans uiten hun irritatie over het storende beeld. "Hier ook, grijze stroken de hele tijd", meldt een andere X-gebruiker. De klachten stroomden binnen vanaf de eerste minuten van de uitzending.

De NOS lijkt niets te kunnen doen aan de beeldkwaliteit. De publieke omroep is afhankelijk van de internationale productie, die in dit geval onder Finse regie valt.

Op sportief vlak zit het Nederland mee: de ploeg van Ronald Koeman nam binnen 23 minuten een 0-2 voorsprong in Helsinki. De doelpunten kwamen op naam van Memphis Depay en Denzel Dumfries.