Wim Kieft haalt in de podcast Kieft Jansen Egmond Gijp uit naar José Mourinho, die in de wandelgangen wordt genoemd als mogelijke nieuwe bondscoach van Portugal.

De analist haakte in op opmerkingen van NOS-commentator Jan Roelfs tijdens de Nations League-finale van zondag tussen Spanje en Portugal (2-2, 4-5 na strafschoppen). “Ik vind Jan Roelfs niet zo’n goede commentator. Hij kan goed tennis verslaan, maar nou zat hij bij het voetbal. En nu zei hij weer dat Mourinho bondscoach kon worden van Portugal, maar dat ging niet omdat Ronaldo er zit…”

“Ik had altijd het idee dat die twee heel goed waren samen, maar qua ego wordt het natuurlijk wel een wedstrijd", zegt Kieft.

Kieft raadt het Portugal sterk af om Mourinho aan te trekken als bondscoach. "Het begint een beetje zielig te worden, toch, die Mourinho? Als je zo'n groot ego hebt…”

Tussen Ronaldo en Mourinho zijn sinds hun samenwerking bij Real Madrid overigens spanningen. In 2014 zei Mourinho nog: “Ik heb geen relatie met Ronaldo. Je zal ons niet samen vinden.”

Ondanks zijn leeftijd blijft Ronaldo zijn critici verbazen. In de Nations League-finale tegen Spanje maakte hij een belangrijke treffer, alvorens hij geblesseerd werd gewisseld. “Hij maakt er toch gewoon weer twee deze week", stelt Kieft vast. "En je ziet aan alles: dat is allemaal echt. Zijn reactie, hoe blij hij was... dat is niet gespeeld."

Portugal won zondag voor de tweede keer de Nations League en Ronaldo speelde opnieuw een hoofdrol. Na de winst toonde de superster zich geëmotioneerd: “Ik voelde in de warming-up al wat, maar voor mijn land zou ik mijn been breken."