Pierre van Hooijdonk wijst zwakke schakel in het Nederlands elftal aan: 'Hij bracht onrust in de ploeg'

Pierre van Hooijdonk vond Mark Flekken geen geweldige indruk maken tegen Finland, zo laat de analist blijken bij de NOS. De 31-jarige keeper speelde als vervanger van de geblesseerde en afwezige Bart Verbruggen. Flekken bracht onrust in de ploeg, vindt Van Hooijdonk.

“Hij heeft met z’n handen heel weinig te doen gehad”, begint de oud-spits. “Ik vond dat hij onrust in de ploeg bracht met een paar verkeerde passes. Dat zijn allemaal geen grote dingen, maar het zorgt wel voor irritatie.”

“We zagen het gezicht van Ronald Koeman nadat hij een bal over de zijlijn schoot”, vervolgt Van Hooijdonk. “Het is gewoon slordig en dat wil je niet in zo’n wedstrijd hebben.”

“Je brengt de onrust in je eigen ploeg. Je wil een keeper hebben die daar gewoon goed in is. Ik vind Flekken daar niet slecht in, hè, want dat kan hij prima. Vandaag was het gewoon wat minder”, aldus Van Hooijdonk.

Het Nederlands elftal kwam al vroeg op voorsprong dankzij een goal van Memphis Depay. De spits van Oranje profiteerde optimaal van een fout bij Finland en schoot Nederland al na zes minuten op voorsprong: 0-1. Dat was de 48ste goal van de spits in dienst van Oranje. Memphis heeft dus nog twee doelpunten nodig om Robin van Persie te evenaren.

De ploeg van Koeman kwam ongeveer een kwartier later op een 0-2 voorsprong dankzij Denzel Dumfries. De back liep een afgemeten voorzet van Cody Gakpo, die een goede wedstrijd speelde, bij de tweede paal binnen: 0-2. Jan Paul van Hecke bleef na rust achter in de kleedkamer. De mandekker speelde geen geweldige eerste helft en had een gele kaart op zak. Hij werd vervangen door Stefan de Vrij.