Wordt dit de nieuwe Ajax-trainer? Henderson zou geen bezwaar hebben

Jordan Henderson is niets dan lovend over Pepijn Lijnders, assistent-trainer bij Liverpool. Het duo werkte jarenlang samen op Anfield en won in die tijd onder meer de Premier League en de Champions League. Nu Lijnders gelinkt wordt aan een job bij Ajax, is de NOS er als de kippen bij om Henderson om zijn mening te vragen. De 33-jarige Engelsman past goed op zijn woorden.

Normaliter treedt John van 't Schip na dit seizoen af als hoofdtrainer, en schuift hij door naar een functie in het technisch management. Ajax oriënteert zich dan ook al op een opvolger.

Volgens clubwatcher Bert Sanders voerde het al gesprekken met Lijnders, in de persoon van Jan van Halst. De interim-directeur zou hoogstpersoonlijk Het Kanaal over gereisd zijn om de rechterhand van Jürgen Klopp warm te maken voor een overstap.

Zowel Klopp als Lijnders vertrekken na dit seizoen namelijk van Anfield. Henderson zou het van harte toejuichen, mocht laatstgenoemde naar Amsterdam komen.

"Ik heb lang met Pep gewerkt", vertelt de routinier aan de NOS. "Hij is een fantastisch coach en een fantastisch mens. Maar ik weet niet wat hij na dit seizoen wil doen. Of hij iets wil doen als hoofdtrainer, of een sabbatical wil... Dat is aan hem, maar het is een hele, hele goede trainer, die dol op voetbal is."

In ieder geval zal Henderson niet als geheim wapen in de onderhandelingen dienen. "Ik ben gekomen als speler, het is niet iets waar ik in betrokken kan raken. Ik ben gefocust op het voetbal en het team helpen waar ik kan. Deze beslissing gaat mijn pet te boven."

"Natuurlijk zijn er veel managers die aan de job gelinkt worden", weet Henderson wel. "John (Van 't Schip, red.) is ingesprongen en heeft het geweldig gedaan sinds hij hier is. Maar ik weet niet hoe de situatie is vanaf de zomer, dat is aan de club om te beslissen."

Naar verwachting kan Henderson zondag weer in actie komen, na FK Bodø/Glimt- en AZ-uit te hebben gemist met een blessure. In de vier duels die hij meedeed wist Ajax nog niet te winnen.

