Woede in Spanje; Levante dient klacht in tegen ‘onsportieve’ FC Twente Vrouwen

Woensdag, 13 september 2023 om 11:30 • Lars Capiau • Laatste update: 12:06

Levante heeft een klacht ingediend tegen de vrouwen van FC Twente. De Spaanse ploeg verloor in de voorronde voor de Women's Champions League met 2-3 van de Tukkers, maar vindt dat de wedstrijd niet eerlijk is verlopen. De secretaris van de Spanjaarden heeft daarom een klacht ingediend bij de organisatie tegen de Nederlanders, wegens onsportief gedrag.

Die klacht komt voort uit de 2-1 van de Enschedeërs. Er leek met een 2-0 voorsprong namelijk weinig aan de hand bij Levante. Een bal werd na een blessureonderbreking sportief teruggetrapt naar de Spaanse defensie. Deze viel echter tussen twee verdedigsters in, waarna de bal werd opgepikt door Renate Jansen, die het leer achter de touwen werkte: 2-1.

Levante mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan komplain ke UEFA buat gol pertama Twente dimana mereka anggap itu tidak sportif. Btw, Levante sempat unggul 2-0 atas Twente sebelum ditikung habis. pic.twitter.com/HTIYEJ7zzL — Women's Footie ID (@womensfootie_id) September 13, 2023

Het ontlokte de nodige woede bij de Spaanse vrouwen, die het zagen als onsportief gedrag. Volgens de spelregels deed FC Twente echter niks onreglementairs, waardoor de scheidsrechter genoodzaakt was het doelpunt goed te keuren. De treffer bleek een breekpunt voor Levante. Na de 2-1 tekende Marit Auée voor rust voor de gelijkmaker, waarna Sophie te Brake na zeventig minuten spelen een vrije trap binnenknikte en zo de eindstand bepaalde op 2-3.

Daags na het duel besloten de Spanjaarden een officiële klacht in te dienen. "Na het in bezit hebben van alle documentatie, de getuigenissen van de aanwezigen en het bekijken van de beelden, heeft de secretaris van de raad van bestuur een klacht ingediend bij de UEFA Women's Champions League vanwege het 'onsportieve gedrag' van FC Twente in het duel van afgelopen zaterdag", schrijft Levante in een verklaring. "In het document, dat door Levante aan de Controle-, Ethische en Disciplinaire Instantie van de UEFA Women's Champions League is gestuurd, wordt verzocht een onderzoek in te stellen wegens een 'zeer ernstige schending van sportief fairplay door FC Twente'."