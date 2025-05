Winnaar van de Gouden Schoen is bekend: geen PSV'er of Ajax-speler bij de topdrie

Igor Paixão is gekozen als de Eredivisie Voetballer van het Jaar over het seizoen 2024/25, zo bericht De Telegraaf woensdagochtend. Een 35-koppige jury, die bestaat uit louter oud-internationals van het Nederlands elftal, verkoos de Feyenoorder boven runner-up Sem Steijn en nummer drie Dávid Hancko.

De Braziliaan genoot een flinke voorsprong op zijn collega's en wint zo de 43ste editie van de Gouden Schoen. Paixão eindigde op een puntentotaal van 96, terwijl Steijn - topscorer van de Eredivisie met 24 goals - er 73 achter zijn naam mag zetten. Hancko volmaakte de topdrie met 49 punten.

Paixão, die het seizoen met Feyenoord besloot op de derde plek, scoorde na Steijn het vaakst in de Eredivisie: zestien keer. Bovendien voegde de kleine vleugelaanvaller daar veertien assists aan toe in competitieverband.

Met zijn dertig contributies was hij goed voor bijna veertig procent van de totale doelpuntenmachine van Feyenoord, dat 76 keer het net vond in de Eredivisie. Paixão is na Romario (1989), Maxwell (2004) en Afonso Alves (2007) de vierde Braziliaan die beslag legt op de prestigieuze prijs.

"Ik ben trots op Igor dat hij is uitgeroepen tot Voetballer van het Jaar”, wordt zijn trainer Robin Van Persie geciteerd door De Telegraaf. "Hij verdient deze prijs. Hij is niet alleen een fantastische aanvaller, hij is ook een geweldige jongen om elke dag mee te werken."

Opvallend is dat kampioen PSV geen spelers aflevert bij de topdrie. De Eindhovenaren zijn wel vertegenwoordigd op de vierde en vijfde plek, waar respectievelijk Malik Tillman en Ivan Perisic plaatsnemen. Ondanks een tweede plek enkele Ajacied goed genoeg geweest voor een plekje bij de topvijf, zo oordelen de 35 oud-internationals dus.

Paixão volgt Luuk de Jong op als winnaar. De spits kreeg in 2024 de Gouden Schoen uitgereikt. Later deze zomer krijgt de Feyenoorder zijn schoen in goud terug, bij het officiële moment.