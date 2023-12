Wim Kieft voorziet ontslag: ‘Zo ging dat ook met Maurice Steijn bij Ajax’

Wim Kieft denkt niet dat Erik ten Hag nog lang aan het roer staat bij Manchester United, zo blijkt uit de laatste uitzending van Veronica Offside. De analist zag the Red Devils afgelopen weekend met ruime cijfers onderuit gaan tegen AFC Bournemouth (0-3) en vreest dat die nederlaag Ten Hag de nek om gaat draaien.

De tafelheren bij het praatprogramma wijzen naar de Engelse journalisten, die volgens Jan Boskamp 'gewoon in de bosjes liggen'. "Het is daar vijf keer zo erg als hier", voegt Kieft toe.

"José Mourinho en Louis van Gaal sneuvelden daar ook, iedereen sneuvelt daar. Er zal ook wel iets mis zijn binnen die club", aldus de analist. Kieft vreest dat Ten Hag de controle over de spelersgroep zal verliezen. "Je gaat wel zien dat er een bepaalde moeheid ontstaat in de groep. Zo ging dat ook met Maurice Steijn bij Ajax."

United beleefde zaterdag een uiterst teleurstellende middag. De ploeg nam het nota bene in eigen huis op tegen middenmoter Bournemouth en kreeg drie doelpunten om de oren. Zelf kwamen de spelers van Ten Hag niet tot scoren.

Voormalig Vitesse-spits Dominic Solanke opende de score al na vijf minuten, alvorens Philip Billing en ex-Feyenoorder Marcos Senesi de horrormiddag compleet maakten met de 0-2 en de 0-3.

Door de nederlaag staat United momenteel zesde in de Premier League met 27 punten. Dat is drie punten minder dan nummer vijf Tottenham Hotspur, terwijl the Mancunians zes punten verwijderd zijn van een plekje bij de eerste vier, wat aan het einde van de rit recht geeft op deelname aan de Champions League.

Dit seizoen komt United in ieder geval wel uit in het miljardenbal, maar ook in die competitie wil het niet vlotten voor Ten Hag. De ploeg staat laatste in Groep A en zal dinsdagavond moeten winnen van Bayern München om nog kans te maken op Europese overwintering.

