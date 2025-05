Willem II-uitblinker Ringo Meerveld staat voor vertrek: ‘Ik heb nog niets gehoord van deze club’

Ringo Meerveld is met Willem II volop in de strijd om handhaving. De creatieve middenvelder vertelt in gesprek met Omroep Brabant-verslaggever David Kramer meer over zijn toekomst.

Woensdag speelt Willem II de eerste wedstrijd in de strijd om lijfsbehoud, uit bij FC Dordrecht. Mocht er over twee wedstrijden gewonnen worden dan wacht FC Den Bosch of Telstar in de finale.

Meerveld groeide op in Den Bosch en doorliep de jeugdopleiding van de Bosschenaren. In de zomer van 2021 maakte de middenvelder de overstap van Den Bosch naar de Tilburgenaren.

“Dat zou leuk zijn", blikt Meerveld vooruit op een mogelijke ontmoeting met zijn voormalig werkgever. "Alleen zijn wij en FC Den Bosch, daar nog lang niet.” Als Meerveld mag kiezen? “Dan wel Den Bosch, al wil ik ze ook geen pijn doen.”

Een vertrek van de Willem II-speler ligt komende zomer voor de hand. Ajax, Feyenoord en FC Twente toonde in een eerder stadium al interesse in de talentvolle middenvelder. “Normaal gezien worden dit mijn laatste wedstrijden voor de club. Nattuurlijk lees je dat er interesse is, maar als mijn zaakwaarnemer belt, zeg ik dat ik eerst wil focussen op het einde van dit seizoen en daarna kijken we wel.”

Meerveld heeft nog een verbintenis tot de zomer van 2026, waardoor een verkoop voor beide partijen de beste oplossing is. Bij Twente komt er door het vertrek van Eredivisie-topscorer Sem Steijn naar Feyenoord een plek vrij op het middenveld.

1+1=2 zou je zeggen, maar Meerveld komt met een duidelijk antwoord op de interesse van de Enschedeërs. “Ik heb nog helemaal niks gehoord van FC Twente”, geeft de 22-jarige middenvelder aan.