Willem II ontsnapt meermaals en redt in blessuretijd een mogelijk cruciaal punt

Willem II heeft mogelijk cruciaal puntenverlies geleden in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper uit Tilburg stond lange tijd met 1-0 achter door Dailon Livramento, maar redde via Jeredy Hilterman in blessuretijd toch nog een punt: 1-1. Willem II staat eerste met 74 punten, gevolgd door Roda JC Kerkrade met 71. FC Groningen, dat nog een duel tegoed heeft, staat op 67. Groningen neemt het nog op tegen zowel Willem II als Roda. De eerste twee promoveren direct naar de Eredivisie.

De wedstrijd was twaalf minuten oud toen MVV de voorsprong pakte. De Limburgers kregen na balverlies van Matthias Verreth alle ruimte om te counteren en profiteerden daar optimaal van. Eindstation was Livramento, die met links keurig binnenschoot: 0-1. Willem II had vrijwel niets in te brengen en mocht van geluk spreken dat Livramento naliet zijn tweede van de middag te maken, door net naast te krullen.

Halverwege de eerste helft liet Willem II zich eindelijk een beetje zien. Zo kwam Rob Nizet tot een schot, dat gepakt werd door MVV-goalie Romain Matthys. De mogelijkheid voor de Tilburgers veranderde het spelbeeld niet. MVV bleef de bovenliggende partij en had via Livramento op 2-0 kunnen komen, ware het niet dat hij over schoot.

Willem II moest het van afstandsschoten hebben, die weinig overtuigend bleken. Zowel Jesse Bosch als Freek Heerkens lieten in het verleden zien over een beter schot te beschikken. Het schot van Ringo Meerveld ging wel op doel, maar zijn hobbelende poging leverde geen gevaar op voor Matthys.

In de openingsfase na rust liet Willem II eindelijk wat meer zien. Jeremy Bokila kapte zich fraai vrij en loste een hard schot, dat niet genoeg richting een hoek vloog en dus een prooi was voor Matthys. Vrijwel direct daarna werd MVV weer gevaarlijk, maar Livramento raakte de bal niet vol genoeg en dus konden de Tilburgers opgelucht ademhalen.

Duidelijk was wel dat Willem II beduidend beter voor de dag kwam. Het leverde andermaal bijna de gelijkmaker op, ware het niet dat het schot van Hilterman keihard tegen de lat belandde. Ook in de open en vermakelijke tweede helft was Livramento een plaag voor de defensie van Willem II. Zo passeerde de rappe aanvaller Erik Schouten alsof hij er niet stond. In de daaropvolgende een-op-een-situatie schoot de MVV'er teleurstellend naast.

Hilterman toonde zich bedrijvig en had bovendien een zeer fraaie kopbal in huis. Die leek richting de bovenhoek te zeilen, ware het niet dat Matthys een uitstekende redding verrichte. Willem II slaagde er niet in om door te drukken, ook omdat MVV simpelweg prima voetbal liet zien. In blessuretijd ontsnapte Willem II alsnog, toen Hilterman in alle vrijheid kon binnenknikken: 1-1.

