Willem II lijdt puntenverlies; Carlos Forbs laat totaal niks zien bij Jong Ajax

Willem II is er maandagavond niet in geslaagd te winnen van Jong FC Utrecht. De koploper in de Keuken Kampioen Divisie kwam laat op achterstand, maar sleepte er toch nog een punt uit: 1-1. Tegelijkertijd verloor FC Emmen van de beloften van AZ (3-2) en was Jong Ajax, met onder meer Carlos Forbs in de gelederen, niet bij machte om veel kansen te creëren tegen FC Den Bosch (0-2).

Jong FC Utrecht - Willem II 1-1

Koploper Willem II had het maandagavond ontzettend lastig op bezoek bij Jong Utrecht. De ploeg van Peter Maes had wel veel schietkansen, maar weinig van deze mogelijkheden gingen richting het doel van de beloftenformatie uit de Domstad.

De grootste kans voor Willem II was lange tijd voor centrumverdediger Raffael Behounek. De Oostenrijker kon vrij inkoppen uit een hoekschop, maar hij maakte het doelman Andreas Dithmer niet lastig genoeg. Ook Jong Utrecht zou gevaarlijk worden, maar onder meer Adrian Blake trof geen doel. Anthony Descotte deed dat in de slotfase wel: 1-0. Een flinke tik voor promotiekandidaat Willem II, maar de Tilburgers zouden niet verliezen. In de eerste minuut van de blessuretijd trok Jeredy Hilterman de stand met een kopbal gelijk: 1-1.

Jong AZ - FC Emmen 3-2

Eredivisie-degradant Emmen kent een moeilijk seizoen en ook op bezoek bij Jong AZ had de ploeg van Fred Grim het lastig. In minuut 25 kwamen de Drentenaren dan ook op achterstand. Ro-Zangelo Daal schoot namens Jong AZ fraai binnen vanaf buiten de zestien: 1-0. Voor rust stelde Emmen orde op zaken. Eerst snoepte Patrick Brouwer de bal af van de Alkmaarse doelman Sam Westerveld en schoot hij in een leeg doel binnen (1-1), alvorens Maikel Kieftenbeld met een afstandspoeier de 1-2 op het scorebord zette.

In de tweede helft kwam Jong AZ via Dave Kwakman langszij. De middenvelder schoot raak vanaf de rand van het strafschopgebied: 2-2. Na een mooie aanval over meerdere schijven zette Ernest Poku de thuisploeg voor een tweede keer op voorsprong: 3-2. Aan die stand veranderde niks meer. Voor Emmen wordt het een hels karwei om zich nog te plaatsen voor de play-offs.

Jong Ajax - FC Den Bosch 0-2

Jong Ajax trad, zoals wel vaker op de maandagavond, aan met een sterk elftal, met een basisplek voor onder meer Forbs, Kian Fitz-Jim en Tristan Gooijer. Onder leiding van Hedwiges Maduro, die in het kader van zijn opleiding tot hoofdtraier eenmalig het plekje van Dave Vos innam, gingen de Amsterdamse beloften onderuit tegen laagvlieger Den Bosch.

Jong Ajax wist negentig minuten lang amper kansen te creëren, terwijl de bezoekers dat wel deden. Vijf minuten voor rust schoot Kasper Kostorz uit de rebound de 0-1 binnen. In minuut 62 verdubbelde Den Bosch de marge via diezelfde Kostorz, die fraai een verdediger en de doelman van Jong Ajax wist uit te kappen: 0-2. Forbs speelde overigens een kleurloze wedstrijd en werd in minuut 71 gewisseld.

