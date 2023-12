Weghorst: ‘Liet m‘n telefoon uit mijn handen vallen en barstte in huilen uit’

Wout Weghorst kijkt met de nodige trots terug op zijn tijd bij Manchester United. Begin dit kalenderjaar maakte de Oranje-international op huurbasis de overstap naar the Red Devils. Weghorst werd destijds gehuurd van Burnley, dat hem eerder dat seizoen verhuurde aan het Turkse Besiktas.

De 31-jarige spits kan zich het moment dat hij voor het eerst over de interesse van United hoorde nog goed herinneren. “Het ging erg goed bij Besiktas en ik had het er ook enorm naar mijn zin”, blikt Weghorst terug tegenover De Telegraaf.

“Het was laat in de avond toen mijn zaakwaarnemer Simon Cziommer me belde. Ik lag al in bed, met onze dochter Daantje in mijn armen. Ik nam op en Simon zei: 'Wout, United wil je hebben!’ Ik liet mijn telefoon uit mijn handen vallen en barstte in huilen uit.”

De overgang naar United had echter nog wel heel wat voeten in de aarde, aangezien Besiktas Weghorst eigenlijk tot het einde van het seizoen zou huren. Na wekenlang onderhandelen kwam er alsnog witte rook. “Ik noem geen bedragen, maar geloof me als ik zeg dat ik zelf heel veel water bij de wijn heb gedaan om deze transfer mogelijk te maken”, geeft Weghorst aan.

De spits geeft aan dat hij snel moest acclimatiseren bij de Engelse grootmacht. “Achteraf gezien was het best bizar. Nog geen week na aankomst in Manchester stond ik al in de basis bij een van de grootste clubs ter wereld en sindsdien zat ik op een sneltrein die niet meer tot stilstand kwam. Er was nul aanpassingstijd, de druk was bizar en de fysieke belasting groter dan ik ooit had meegemaakt. Pas in de laatste maanden had ik het gevoel dat ik er echt lekker in zat. Toen werd ik mezelf en durfde ik de schroom van me af te gooien.”

Weghorst denkt dat hij in de periode daarvoor misschien wel wat te nederig bij United is geweest. “Het waren enorm succesvolle maanden, waarin we bijna niet verloren. Ik was ook heel belangrijk voor het team, als aanspeelpunt en hardwerkende schakel tussen middenveld en aanval. Alleen mijn doelpunten bleven achter. Dat knaagde aan me en was ook de reden waarom ik mijn basisplaats verloor.”

De aanvaller kwam in een half jaar tijd tot 31 officiële duels namens the Mancunians. Dat hij slechts twee keer wist te scoren, knaagt nog altijd aan hem. “De Premier League is veruit de zwaarste competitie ter wereld, met de beste verdedigers. Verder waren we zelden de dominante partij die de kansen aaneenreeg. Maar hoe je het ook wendt of keert, ik had veel vaker willen scoren.”

Weghorst is nog altijd eigendom van Burnley, waar hij tot medio 2025 vastligt. De boomlange spits uit Borne speelt dit seizoen op huurbasis voor Hoffenheim. Na veertien optredens voor de Duitse middenmoter staat Weghorst op vier doelpunten. Eenmaal fungeerde hij als aangever.

