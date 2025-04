'Wat Manchester United-spelers deden met Onana na blunders tegen Lyon, laat zien dat hij in de problemen zit'

André Onana beleefde donderdag een avond om heel snel te vergeten. De doelman van Manchester United zag er in het gelijkspel tegen Olympique Lyon (2-2) bij beide treffers niet goed uit. Samuel Luckhurst zag namens Manchester Evening News (MEN) een opvallende houding van de spelersgroep jegens Onana.

Bij het eerste doelpunt draaide een vrije trap van Thiago Almada zo scherp in, dat hij in één keer op doel ging. Onana, die verschillende spelers voor zijn neus voor de bal zag gaan, had geen antwoord. In de slotfase leek Joshua Zirkzee de ploeg naar een zege te koppen, maar daarna loste Onana op een hard schot van dichtbij, waarna Rayan Cherki 2-2 maakte.

Waar Onana er in alle Britse media flink van langs kreeg, zag MEN voornamelijk ook hoe ‘niemand van Manchester United de doelman wilde omhelzen’. “Altay Bayindir, de reservedoelman, gaf hem slechts een schouderklopje.”

“Daarna verzamelde de groep zich in de middencirkel. Onana stond er statisch bij toen spelers hem troosten, voordat hij zijn handen voor zijn hoofd sloeg. Niemand omhelsde hem stevig, iedereen leek terughoudend”, zo luidt de pijnlijke conclusie.

De fouten waren extra pijnlijk, daar Onana voorafgaand aan het duel online aan het bekvechten was geslagen met Nemanja Matic. Hoewel manager Rúben Amorim aangaf nog altijd alle vertrouwen te hebben in Onana, weet MEN zeker dat er komende zomer een nieuwe doelman zal moeten komen in Manchester.

“Ruben Amorim wil in de zomer een nieuwe keeper en het zou nalatig zijn van Manchester United om er geen aan te trekken. Wat het budget of de beperking ook is, ze hebben op zijn minst een geloofwaardige uitdager voor Onana nodig. Veel United-fans zouden een absolute vervanger eisen.”

Door de 2-2 in Frankrijk, is er volgende week in Manchester dus nog alles om voor te spelen. Amorim verzekerde al dat Onana ook dan het doel zal verdedigen. In de vorige ronde had Manchester United tegen Real Sociedad aan een gelijkspel in het heenduel genoeg om het karwei in eigen huis af te maken.