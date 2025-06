Rafael van der Vaart: ‘Hij kan absolute wereldtop worden. Echt bizar’

Rafael van der Vaart denkt dat Donyell Malen de potentie heeft om tot de echte wereldtop te behoren. Dat zegt de analist na afloop van Nederland - Malta (8-0) over de aanvaller die goed was voor twee goals en een assist.

Malen kwam dinsdagavond in de 72ste minuut in het veld, als vervanger van Memphis Depay. Vervolgens maakte de 26-jarige aanvaller de 5-0 en 7-0 én gaf hij de assist bij de 6-0 van Noa Lang.

“Malen was geweldig”, aldus Pierre van Hooijdonk na afloop bij de NOS. “De minuten die hij heeft gekregen, heeft hij met beide handen aangepakt.”

Ook Van der Vaart genoot van Malen. “Er zit zoveel in, maar ik heb altijd het gevoel dat het er niet honderd procent uitkomt. Nu wel. Maar als hij dit vanaf het begin kan laten zien en dat dan maandenlang doorzet, dan wordt hij echt de absolute wereldtop. Nu gebeurt dat met momenten. Ik denk dat er gewoon veel meer rek in zit”, zegt Van der Vaart.

“We hebben heel veel snelle spelers, maar hij is echt meteen weg na één meter. Het is echt ongelooflijk, aan de bal en zonder bal. Echt bizar. Zeker als je het live zit te kijken, dan weet je af en toe niet wat je ziet.”

Op de vraag waarom het er dan niet altijd uitkomt bij Malen, antwoordt Van der Vaart: “Ik ken hem niet goed genoeg. Ik weet het niet. Hij werkt natuurlijk keihard, traint elke dag, maar jezelf echt tot het maximum pushen om dit altijd te laten zien… Je moet jezelf ook pijnigen.”

“Nu scoort hij er een, en hij maakt er nog een. En dat moet je eigenlijk altijd doen. Ik heb vaak bij hem het gevoel dat als het vandaag niet lukt, het ook goed is. De echte toppers accepteren dat niet, en die spelen dan toch nog een heel belangrijke rol in de wedstrijd. Ik hoop gewoon dat zijn potentieel er echt helemaal uit gaat komen. “

Van Hooijdonk pleit tot slot voor een nieuwe positie voor Malen: niet rechtsbuiten, maar spits. “Ik vind het toch eigenlijk gewoon een spits die goed rechtsbuiten kan spelen. Ik zie hem toch het liefst als vervanger van Memphis. Echt in de spits. Want hij is zo doelgevaarlijk, en met zijn snelheid is het zó’n belangrijk wapen in het hedendaagse voetbal”, besluit Van Hooijdonk.