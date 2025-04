Engelse media maken André Onana met de grond gelijk na dramatisch optreden tijdens Olympique Lyon - Manchester United

André Onana moet het flink ontgelden in de Engelse pers na zijn horroroptreden tegen Olympique Lyon (2-2) donderdagavond. De keeper van Manchester United maakte twee grote fouten die tot twee tegendoelpunten leidden. Het oordeel van de media is dan ook hard.

Het optreden van Onana wordt door Manchester Evening News beoordeeld met een twee. “Hij moest foutloos spelen, maar maakte een fout waardoor Thiago Almada scoorde uit een vrije trap. In de extra tijd ging hij wederom in de fout, waardoor Manchester United er niet met de overwinning vandoor ging.”

De BBC houdt zich niet in. “Onana... Hij provoceerde de Lyon-supporters na de goal van Joshua Zirkzee en ging daarna voor de tweede keer deze avond in de fout. Gênant.”

The Telegraph vindt dat de keeper zijn ‘praatjes’ vooraf waar had moeten maken. “Oh, Onana... Als je zulke praatjes hebt, moet je het ook waarmaken. Manchester United doet nog mee in de Europa League, maar niet dankzij hun doelman.”

“Onana was verantwoordelijk voor één en waarschijnlijk twee tegentreffers vanavond. Matic noemde hem een van de slechtste doelmannen in de clubhistorie, wat niet helemaal terecht was. Maar Onana maakte zijn achtste en misschien wel negende fout die tot een doelpunt leidde sinds zijn komst en dat is gewoon niet goed genoeg”, klinkt het oordeel.

“Eerlijk: dit had je vooraf niet kunnen bedenken. Eén fout is al erg genoeg na alles wat er is gezegd, maar twee? Dat is belachelijk”, is the Daily Mail hard. “Het schot van Georges Mikautadze kwam recht op hem af. Hij had hem makkelijk kunnen pakken.”

“Maar nee, dat doet Onana niet. Hij tikt de bal richting Rayan Cherki, die in de laatste minuut gelijkmaakt. Misschien was Matic wel aardig door Onana ‘een van de’ slechtste keepers in de clubhistorie te noemen. Na dit optreden kan hij toch zeker niet langer de eerste keeper zijn?”, aldus het medium.