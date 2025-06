Van de Ven lyrisch over ploeggenoot bij Nederlands elftal: 'Het is een ongekende speler'

Micky van de Ven bepaalde dinsdag de eindstand tijdens Nederland - Malta op 8-0 met een fraaie treffer. De linksback, die veelvuldig opkwam aan de linkerkant, heeft genoten in de Euroborg en was na afloop zeer complimenteus over een collega-international van Oranje.

Van de Ven vindt dat Frenkie de Jong als middenvelder heel veel toevoegt aan het spel van het Nederlands elftal. ''Frenkie is natuurlijk een fantastische speler. Dat zie je vandaag ook weer'', zo klinkt het voor de camera van Voetbalzone.

''Je ziet wat hij doet bij FC Barcelona en ook hier. Het is een ongekende speler. En het is heel fijn om zo'n speler in je team te hebben'', is Van de Ven zeer gelukkig met de aanwezigheid van De Jong in het Oranje-kamp.

Van de Ven kent een zeer geslaagd slot van het lange seizoen. De vleugelverdediger veroverde met Tottenham Hotspur de Europa League en tekende tegen Malta met een knal in de verre hoek voor zijn eerste doelpunt in het shirt van Oranje.

''Niet slecht, hè'', concludeert Van de Ven met een glimlach. ''Een goede overwinning. En scoren, ook lekker. Het is een fantastische manier, zeker weten.''

De linksback beschrijft vervolgens zijn goal in de slotfase in de Euroborg. ''Een mooi gevoel. Ik had daarvoor ook al een kans. Maar volgens mij maakte Memphis Depay hands, dus ik weet niet of die had geteld. Maar lekker om je eerste goal te maken, zeker weten.''

''Je kan hem toch hebben, je eerste bij het Nederlands elftal. Dat pakt niemand je meer af. Dus dat is mooi'', aldus de trefzeker Oranje-verdediger.