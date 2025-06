Feyenoorder deelt keiharde vuistslag uit tijdens interland en krijgt direct een rode kaart

Stéphano Carrillo heeft zich dinsdag niet kunnen beheersen tijdens een jeugdinterland van Mexico Onder 20. De aanvaller van Feyenoord was woedend tijdens een toernooiwedstrijd tegen Congo en sloeg zijn directe tegenstander met een keiharde vuistslag de vlakte.

Het gebeurde allemaal in een wedstrijd tijdens het Maurice Ravello-toernooi. De jonkies va Mexico zijn daarbij een ingedeeld in een poule met Denemarken, Japan en Congo.

Dinsdag stond de ontmoeting met Congo op de rol in de derde en laatste groepswedstrijd. Daarbij stonden de Zuid-Amerikanen na een uur spelen op een 3-1 voorsprong.

In het slot van de wedstrijd gebeurde er echter van alles. Congo knokte zich op wonderbaarlijke wijze terug tot een 3-3 eindstand, Carillo's ploeggenoot Ángel Ricardo Chávez Soto kreeg een tweede gele en dus rode kaart en ook Carrillo zelf moest er af.

Terwijl de bal niet in het spel was, treiterde zijn directe tegenstander hem. Carrillo verloor alle zelfbeheersing en sloeg zijn tegenstander met een vuistslag in het middenrif tegen de vlakte.

Hij ontving een rode prent en moest vanaf de zijlijn toezien hoe zijn ploeg op strafschoppen met 3-5 verloor. Voor het vervolg van het toernooi maakt dat overig niets uit, want Mexico plaatst zich als nummer twee voor de halve finales, tegen Frankrijk.