Waar je Real Betis - Chelsea kunt kijken: TV zender, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Real Betis en Chelsea kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Op woensdag 28 mei 2025 treffen Real Betis en Chelsea elkaar in Wroclaw voor de finale van de UEFA Conference League. Voor Betis is dit hun eerste Europese finale ooit, terwijl Chelsea, met een rijke Europese historie, hun eerste Conference League-finale speelt.

Onder leiding van Enzo Maresca heeft Chelsea zich hersteld van een moeizaam seizoen en hebben zij de vierde plek in de Premier League behaald. Real Betis, onder leiding van Manuel Pellegrini, heeft indruk gemaakt tijdens de Europese wedstrijden en is in de eigen competitie op de zesde plaats geëindigd.

Op Wesley Fofana na kan Chelsea beschikken over de hele selectie. De Fransman heeft een spierblessure en is niet op tijd fit voor de finale. Real Betis mist wat meer spelers dan de Engelsen. Ezequiel Ávila, Diego Llorente, Héctor Bellerín en Marc Roca zijn allemaal geblesseerd. Giovanni Lo Celso is een twijfelgeval.

De finale wordt gespeeld in het Stadion Wrocław, dat plaats biedt aan meer dan 40.000 toeschouwers. Chelsea heeft de kans om de eerste club te worden die alle vier grote Europese bekers wint, terwijl Real Betis hun eerste Europese titel ooit kan pakken.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

Aanvangstijdstip Real Betis - Chelsea

Info Conference League - Final Stage

Conference League - Final Stage 28 mei 2025, 21:00

Tarczynski Arena Wroclaw

Team nieuws & selecties

Recente vorm

