Noa Vahle zucht: 'Alsof er nog een club aan deze jongen begint...'

Quincy Promes is in opspraak geraakt door een opvallend interview in RTL Boulevard, waarin hij stelt zo snel mogelijk terug te willen keren naar Nederland. De 33-jarige aanvaller van United FC wil naar eigen zeggen zijn straf ‘oplossen’ en vraagt via zijn advocaat om de mogelijkheid het hoger beroep in vrijheid af te wachten. Aan tafel bij De Oranjezomer wordt zijn verhaal echter met grote scepsis ontvangen.

Noa Vahle vindt het opmerkelijk dat Promes een tweede kans vraagt terwijl hij zijn straf van in totaal zevenënhalf jaar nog niet heeft uitgezeten. “Hij wil het liefst meewerken, vrij blijven en zijn voetbalcarrière weer oppakken”, zegt ze. “Alsof er een club in Nederland is die daarin meegaat...”

Tafelgast Jelte van der Goot vult aan: “Hij wil zelfs in Dubai blijven voetballen en af en toe heen en weer vliegen voor zijn rechtszaken”, aldus de radioman. Volgens Van der Goot probeert Promes met zijn verhaal ‘een soort vlucht naar voren’ te creëren. “Hij probeert sympathie te wekken en doet een voorstel: als ik terugkom, mag ik dat dan in vrijheid doen?”

"Die sympathie, dat gaat niet werken", stelt Vahle. “Hij zegt helemaal niks in dat interview. Zijn advocaat zat er gewoon naast en gaf hem bij elke vraag een seintje: niet antwoorden."

De voormalig Oranje-international kreeg in Nederland anderhalf jaar cel voor het neersteken van zijn neef, en zes jaar vanwege grootschalige drugshandel. In het interview met RTL Boulevard benadrukte Promes dat hij Nederland mist, jongeren wil voorlichten over criminaliteit en ‘niet op de vlucht is’.

Toch weigert Promes antwoord te geven op de vraag of hij schuldig is. “Dat zijn inhoudelijke vragen waar ik geen uitspraak over kan doen”, zegt hij, op advies van zijn advocaat.

Promes verblijft al sinds 2024 in Dubai. De uitleveringsprocedure verloopt moeizaam en justitie hekelt dat de speler in eerdere zittingen verstek liet gaan. Advocaat Cem Polat dient dinsdag een schorsingsverzoek in om te voorkomen dat Promes direct wordt opgepakt bij terugkeer. Intussen lijkt zijn publieke charmeoffensief vooralsnog weinig succesvol.