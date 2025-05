Waar je AZ - FC Twente kunt kijken: TV zender, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen AZ en FC Twente kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Wie gaat er aan de haal met het laatste Europese ticket? Zet AZ de vorm door van de wedstrijd tegen SC Heerenveen, of laat het zich toch weer verrassen zoals vaker dit seizoen?

Dit is een wedstrijd met grootse belangen. De winnaar scoort namelijk het laatste Europese ticket, eentje voor de voorrondes van de Conference League. Beide teams zouden maar al te graag actief zijn in Europa en dus staat er veel op het spel in deze laatste wedstrijd.

AZ rekende in de eerste wedstrijd van de play-offs simpel, mede dankzij een hattrick van Mexx Meerdink, af met SC Heerenveen. FC Twente had een stuk meer moeite. Met tien man werd er in de verlening gewonnen van NEC.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

Aanvangstijdstip AZ - FC Twente

Info Eredivisie - ECL Playoff

Eredivisie - ECL Playoff 25 mei 2025, 18:00

AFAS Stadion

Team nieuws & selecties

Recente vorm

Onderlinge wedstrijden

Stand

Eredivisie Stand Pos. Team P W G V F A +/- Pts Vorm 3 Feyenoord FEY 34 20 8 6 76 38 +38 68 V W V W W 4 FC Utrecht UTR 34 18 10 6 62 45 +17 64 G G V W W 5 AZ AZ 34 16 9 9 58 37 +21 57 G W W W G 6 FC Twente TWE 34 15 9 10 62 49 +13 54 V V W W V 7 Go Ahead Eagles GAE 34 14 9 11 57 55 +2 51 V W G V G 8 NEC NEC 34 12 7 15 51 46 +5 43 W W W G V Champions League Kwalificatie Champions League Kwalificatie Europa League Europa Conference League Play-off UEFA Europa League Degradatie Play-off Degradatie

