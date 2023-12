VZ Team van de Week: Boscagli en Saibari worden vergezeld door één Ajax-speler

Maandag, 4 december 2023 om 12:00 • Wessel Antes • Laatste update: 12:00

Speelronde 14 van de Eredivisie zit erop. PSV wist de topper in De Kuip met 1-2 te winnen van Feyenoord, waardoor de Eindhovenaren met liefst tien punten voorsprong aan kop staan. Ajax wist op bezoek bij NEC Nijmegen de tweede competitiezege op rij te boeken en was in Stadion De Goffert met 1-2 te sterk. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Ismael Saibari en Olivier Boscagli waren in Rotterdam-Zuid niet alleen de doelpuntenmakers namens PSV, maar ook direct de absolute uitblinkers. Waar vooraf werd getwijfeld aan het offensief ogende middenveld van trainer Peter Bosz, was het Saibari die zich opnieuw liet gelden in een grote wedstrijd. Boscagli liet zich met zijn uitzonderlijke passing wederom zien als steunpilaar in de opbouw van PSV.

Steven Berghuis moest het afgelopen donderdag ontgelden toen hij in het verloren Europa League-duel met Olympique Marseille (4-3) op karakteristieke wijze met rood van het veld werd gestuurd. De technische linkspoot wist zich tegen NEC te herpakken en werd door ESPN verkozen tot KPN Man of the Match!

FC Twente won zondag knap met 1-3 op bezoek bij Go Ahead Eagles. Sem Steijn gaf de assist bij het openingsdoelpunt van Manfred Ugalde, om vervolgens hoogstpersoonlijk de tweede treffer namens de Tukkers te verzorgen. Steijn speelde dit seizoen 962 minuten voor Twente in de Eredivisie, verdeeld over 14 optredens. Daarin was de Hagenees goed voor 9 doelpunten en 2 assists.

Het VZ Team van de Week: Vasilis Barkas (FC Utrecht); Ivo Pinto (Fortuna Sittard), Sven van Beek (sc Heerenveen), Olivier Boscagli (PSV); Steven Berghuis (Ajax), Ismael Saibari (PSV), Yassin Oukili (RKC Waalwijk), Sem Steijn (FC Twente); Pelle van Amersfoort (sc Heerenveen), Ferdy Druijf (PEC Zwolle), Kaj Sierhuis (Fortuna Sittard).