VZ Elftal van het Jaar: PSV domineert; ook Feyenoord goed vertegenwoordigd

Het seizoen 2023/24 zit er weer op. PSV is landskampioen geworden, ook Feyenoord gaat als nummer twee direct de Champions League in en FC Twente plaatste zich voor de voorrondes van het miljardenbal. AZ gaat de groepsfase van de Europa League in, terwijl Ajax zich nog moet bewijzen tijdens de kwalificatie van dat toernooi. De redactie van Voetbalzone stelde een team samen met elf absolute uitblinkers uit de Eredivisie!

Alle Eredivisie-spelers moesten minstens 1.800 speelminuten (twintig hele wedstrijden) achter hun naam hebben om in aanmerking te komen voor het VZ Elftal van het Jaar. Vervolgens heeft de uitslag van een redactionele stemming voor het volgende elftal gezorgd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Onder de lat neemt Twente-doelman Lars Unnerstall plaats. Voor zich ziet de Duitser een defensie bestaande uit twee Feyenoorders en twee PSV’ers. Lutsharel Geertruida is de rechtsback van dienst, Olivier Boscagli en Dávid Hancko vormen het centrale duo en Sergiño Dest neemt plaats op de linkerflank.

De redactie van Voetbalzone kiest voor een viermans middenveld, waarop Jerdy Schouten de controleur is. Joey Veerman en Quinten Timber zijn de centrale middenvelders, terwijl Sem Steijn dit seizoen de best presterende ‘nummer 10’ was.

Voorin houden Vangelis Pavlidis en Luuk de Jong concurrenten als Santiago Gimenez en Brian Brobbey op gepaste afstand. De spitsen van AZ en PSV mogen zich na zondag gedeelde topscorers van de Eredivisie noemen, met liefst 29 doelpunten op het hoogste niveau van Nederland.

Peter Bosz is unaniem gekozen als Voetbalzone Trainer van het Jaar. De zestigjarige oefenmeester van PSV loodste zijn elftal dit seizoen naar liefst 91 punten in de Eredivisie, iets wat de Eindhovenaren in 68 jaar Eredivisie-voetbal nog nooit hadden gepresteerd.

Het VZ Elftal van het Jaar:

Lars Unnerstall (FC Twente); Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Olivier Boscagli (PSV), Dávid Hancko (Feyenoord), Sergiño Dest (PSV); Jerdy Schouten (PSV); Joey Veerman (PSV), Quinten Timber (Feyenoord); Sem Steijn (FC Twente); Vangelis Pavlidis (AZ), Luuk de Jong (PSV).

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties