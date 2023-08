Vrouw van Edwin van der Sar deelt zeer hoopvolle en intieme beelden

Woensdag, 9 augustus 2023 om 09:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:57

Edwin van der Sar lijkt het goed te maken. Op een video van zijn vrouw Annemarie is te zien hoe de voormalig doelman aan zijn herstel werkt. Van der Sar werd onlangs tijdens zijn vakantie in Kroatië getroffen door een hersenbloeding, maar maakt het dus naar omstandigheden goed. Op de beelden is onder meer te zien hoe hij zijn ouders ontmoet in het ziekenhuis en hoe hij wordt gerepatrieerd.

Van der Sar was op vakantie in het Kroatische Split, toen hij vorige maand werd getroffen door een hersenbloeding. De oud-doelman werd overgebracht naar de intensive care en kon niet veel later worden gerepatrieerd naar Nederland. Inmiddels is hij begonnen aan zijn revalidatie. Uit de beelden van zijn vrouw Annemarie is op te maken dat hij aan de beterende hand is.

Zo wandelt Van der Sar om zijn woning en doet hij oefeningen in de tuin. Ook is een intieme ontmoeting te zien met zijn ouders, die hem bezoeken in het ziekenhuis. Van der Sar steekt verder zijn duim op en speelt een spelletje met zijn dochter. "Step by Step", luidt de begeleidende tekst van zijn partner.

Van der Sar maakte sinds november 2012 deel uit van het directieteam van Ajax. Daar begon hij als directeur marketing. Sinds november 2016 was de voormalig doelman algemeen directeur. Mede als gevolg van de sportieve prestaties en de successen op het gebied van onder meer commercie en media maakte de club gedurende de periode onder Van der Sar een enorme groei door.