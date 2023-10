Vriends onthult opvallende bijnaam die Brobbey voor Taylor heeft: ‘Een trend’

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 08:05 • Wessel Antes • Laatste update: 10:17

De taal in de kleedkamer blijft continu veranderen, zo luidt de conclusie in de nieuwe aflevering van de Cor Potcast. De huidige trend is het omdraaien van (delen van) woorden en namen, zo onthult Sparta-verdediger Bart Vriends. Zo kijkt de 32-jarige centrumverdediger met een glimlach terug op zijn wedstrijd tegen Brian Brobbey, die teamgenoot Kenneth Taylor voortdurend coachte met de bijnaam ‘Nekketh’. Ook bij andere clubs komt de trend voor.

Voormalig prof Thomas Verhaar is tegenwoordig assistent-trainer bij Excelsior, waar de nieuwste trend net als bij Ajax een weg heeft gevonden. “Ik hoor dat de taal in de kleedkamer verandert. Ik hou er altijd van als letters worden verplaatst. Nu speelt bij ons Kian Fitz-Jim. Hij wordt op de training ‘Naki’ genoemd.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vriends herkent het nieuwste verschijnsel en haakt direct in. “Wij speelden tegen Ajax en dus tegen Kenneth Taylor. Brian Brobbey stond in de spits en hij vroeg constant om de bal bij Taylor. Hij noemde hem alleen ‘Nekketh’. Het schijnt inderdaad een trend te zijn.”

Ook Guus Til doet mee aan de trend, weet Vriends. “Ik zat laatst met Guus Til te appen en toen hadden we het over Henk Veerman. Toen vroeg hij of ik nog naar ‘Kneh’ had gekeken. Ik dacht: wat lult die gozer? Maar dat is dus Henk, maar dan omgedraaid. Toen zei hij: ‘Je moet met de tijd meegaan, vriend. Want dit is de taal van de kleedkamer!’”

De 35-jarige Verhaar heeft totaal geen last van een generatiekloof. “Ik vind het wel mooi. Laatst hadden we ook een speler die op de training bij Excelsior in het midden moest. Hij was het er alleen niet mee eens. Vervolgens zei hij: ‘Dit is echt Spaans man’. Hij komt uit de regio Rotterdam, maar zei het een beetje op z’n Amsterdams. Om dan duidelijk te maken dat het kut is, of niet terecht.”

Amsterdam

De nieuwe vorm van straattaal lijkt voort te komen uit Amsterdam. Verschillende rappers uit de hoofdstad draaien (delen van) woorden al langere tijd om. Onder meer populaire artiesten als Young Ellens en Chivv gebruiken de trend in hun veelgeluisterde nummers. In november vorig jaar bleek dat Quincy Promes de ‘taal van de kleedkamer’ ook niet vreemd is.

De aanvaller van Spartak Moskou gebruikte het ‘trucje’ in een nummer van SFB, waarin hij zijn strafzaak in Nederland aanhaalde. “In Nederland ben ik te teeh, daarom meet (ontmoet, red.) ze mij overzee”, rapte de 31-jarige Promes. Wanneer je het woord teeh omdraait krijg je heet. In straattaal wordt heet ook gebruikt als term voor ‘onveilig’. Promes doelde er dus op dat het voor hem onmogelijk is om nu in Nederland af te spreken.