Johan Derksen: ‘Dat is de slechtste mandekker uit de hele Eredivisie!’

Johan Derksen vindt Bart Vriends 'de slechtste mandekker uit de Eredivisie'. De analist van Vandaag Inside relativeert de prestaties van Ajax-spits Brian Brobbey tegen Sparta Rotterdam (2-1 winst), omdat de tegenstand volgens hem niets voorstelde. "Ik word zo moe van de media", verzucht Derksen.

"Ajax wint met 2-1 van Sparta... Normaal gesproken zou Ajax met 5-0 moeten winnen van Sparta. Dan lees je die kranten: 'Het lek is boven.'"

Brobbey opende de score, maar daar hecht Derksen weinig waarde aan. "Brobbey speelt tegen Vriends. Dat vind ik persoonlijk de slechtste mandekker uit de Eredivisie. Brobbey frommelt er een in, omdat-ie niet goed gedekt wordt: 'Brobbey is een topspits.'"

Ook René van der Gijp heeft geen hoge pet op van Vriends. "Weet je wat het ook is. Al die verhalen over Brobbey weer... 'Geweldig' en zo... Tegen Bart Vriends! Als die naar Engeland gaat, speelt-ie in de negende league", stelt Van der Gijp. "Ja, natuurlijk wel! Kom op!"

"Ik wacht op het moment dat John van 't Schip zijn contract verlengd moet worden bij Ajax, want dat krijg je dadelijk", gaat Derksen verder. "Het is allemaal onzin."

Derksen vindt het niveau bij Ajax niet vooruitgegaan. "Het blijft een heel middelmatig elftalletje. Het heeft niets met Ajax-voetbal te maken. Ajax-onwaardig. En die penalty krijgt Brobbey cadeau." De spits werd daarbij licht aangetikt door Nick Olij.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 15 0 0 46 45 2 Feyenoord 15 11 2 2 30 35 3 AZ 15 10 3 2 25 33 4 FC Twente 15 10 3 2 15 33 5 Ajax 15 7 3 5 5 24 6 Go Ahead Eagles 15 6 4 5 3 22 7 Sparta Rotterdam 15 6 3 6 0 21 8 sc Heerenveen 15 6 1 8 -5 19 9 Fortuna Sittard 15 5 4 6 -8 19 10 NEC 15 4 6 5 0 18 11 PEC Zwolle 15 5 2 8 -5 17 12 Excelsior 15 3 7 5 -5 16 13 FC Utrecht 15 4 4 7 -9 16 14 Heracles Almelo 15 4 3 8 -15 15 15 RKC Waalwijk 15 4 1 10 -13 13 16 Almere City FC 15 3 4 8 -21 13 17 Vitesse 15 3 2 10 -20 11 18 FC Volendam 15 2 2 11 -23 8

