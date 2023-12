Vriends: ‘Hij is een zeldzaam goede passer, met heel bijzondere mogelijkheden’

Maandag, 4 december 2023 om 08:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:32

Bart Vriends heeft lovende woorden over voor Olivier Boscagli. De verdediger van Sparta Rotterdam was zondagavond te gast in Studio Voetbal en liet daar weten gecharmeerd te zijn van de opbouwende kwaliteiten van Boscagli.

“Boscagli is heel goed aan de bal”, gaf Vriends aan. “Je ziet een verschil met André Ramalho, want als Ramalho onder veel druk komt te staan, speelt hij wat sneller een lange bal of een geforceerde pass onder druk.”

Vriends laat weten graag naar een speler als Boscagli te kijken. “Het is een zeldzaam goede passer. Internationaal zie je misschien weinig jongens met zijn postuur in het centrum van de verdediging, maar hij heeft wel heel bijzondere mogelijkheden aan de bal.”

“Hij speelt heel veel vooruit, hij stelt uit, hij heeft veel lef”, aldus Vriends, die vindt dat zijn Franse collega bij PSV bijna als een middenvelder speelt. “Misschien is Nederland de enige competitie waarin je je dat kunt permitteren, zeker als je zo dominant speelt als PSV. Het is fijn om dan een speler te hebben die zo vooruit durft te spelen. Het was ook een knappe kopbal waarmee hij scoorde trouwens.”

Kenneth Perez deelde bij ESPN’s Dit was het Weekend ook al complimenten uit aan Boscagli. De Deense analyticus vindt dat de linksbenige centrumverdediger het uitstekend doet bij PSV, zo ook zondag tegen Feyenoord (1-2 winst). Boscagli liet zich in defensief opzicht bijvoorbeeld zien in de 51ste minuut door een lage voorzet van Quilindschy Hartman weg te tikken, waardoor Santiago Gimenez niet meer lekker bij de bal kon komen. De mandekker liet zich ook voorin gelden door de 0-2 binnen te koppen uit een hoekschop.

"Hij kwam als linksback en had het daar heel lastig", zei Perez. PSV kocht Boscagli in 2019 voor twee miljoen euro van OGC Nice. "Als centrale verdediger dachten we: is hij verdedigend wel goed genoeg?"

Volgens Perez wordt Boscagli geholpen door de aanwezigheid van hoofdtrainer Bosz. "Boscagli heeft nu een trainer die van het voetballende vermogen uitgaat. Daardoor stond Schouten, die ook heel erg goed speelde, achterin. Schouten speelde in plaats van André Ramalho, van wie gezegd wordt dat het een betere verdediger is. Maar ik vind Schouten verdedigend gewoon beter!"