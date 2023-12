Vormcrisis Manchester City houdt aan na nieuwe zeperd in minuut 94

Manchester City heeft zaterdagmiddag dure punten verspeeld in de Premier League. De ploeg van manager Josep Guardiola leek in eigen huis geen enkele moeite te hebben met Crystal Palace, maar moest in blessuretijd de 2-2 slikken vanaf de stip. Het is voor City de vijfde keer in de laatste zes wedstrijden dat er niet wordt gewonnen. De ploeg staat teleurstellend vierde.

Waar bij de thuisploeg een basisplek was weggelegd voor Nathan Aké, mocht bij de bezoekers Jairo Riedewald starten. Voor de voormalig Ajacied was het pas zijn tweede basisplaats van het seizoen. Guardiola koos midweeks tegen Rode Ster Belgrado voor een piepjong elftal, maar greep tegen Palace weer terug op zijn vertrouwde namen.

City was in het eerste bedrijf heer en meester, maar wist niet meteen tot heel grote kansen te komen. Rodri schoot na tien minuten spelen rakelings naast met de buitenkant van de voet. Halverwege de eerste helft was het wel raak. Na een combinatie door de as belandde de bal bij Jack Grealish, die diagonaal raak schoot: 1-0.

Voor de man in vorm was het zijn derde goal in de laatste vier wedstrijden. Nooit eerder slaagde de aanvaller erin om drie wedstrijden op rij te scoren in de Premier League. Even dacht Phil Foden de score te verdubbelen op slag van rust, maar zijn vlammende schot ging in de korte hoek in het zijnet.

Palace had zich tot dat moment nauwelijks laten zien behoudens een vrije trap op het dak van het doel van Michael Olise. In de tweede helft veranderde het spelbeeld nauwelijks en was het City dat de lakens uitdeelde. Julián Álvarez dacht de 2-0 te maken uit een vrije trap, maar zag Rodri hinderlijk buitenspel staan. Doelpunt geannuleerd.

Tien minuten na rust was de tweede City-goal alsnog een feit. Rodri zette goed door en kreeg de bal met wat geluk bij Rico Lewis, die van dichtbij doeltreffend uithaalde. De thuisploeg liet de teugels vervolgens vieren en zag Palace een kwartier voor tijd plots gelijk komen.

Na een diepe pass werd de bal door Jeffrey Schlupp voor het doel gebracht, waar Jean-Philippe Mateta klaar stond om in te tikken: 2-1. De aanvaller maakte daarmee een wedstrijd spannend die geen moment spannend leek te worden.

Palace rook bloed en trok in de slotfase opportunistisch ten aanval, hetgeen in de blessuretijd tot de gelijkmaker leidde. Na slordig balverlies van Bernardo Silva zette Foden veel te laat een tackle in op Mateta. Scheidsrechter Paul Tierney wees naar de stip en zag Olise de gelijkmaker aantekenen: 2-2.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Liverpool 16 11 4 1 21 37 2 Arsenal 16 11 3 2 18 36 3 Aston Villa 16 11 2 3 15 35 4 Manchester City 17 10 4 3 20 34 5 Tottenham Hotspur 17 10 3 4 12 33 6 Newcastle United 17 9 2 6 15 29 7 Manchester United 16 9 0 7 -3 27 8 Brighton & Hove Albion 16 7 5 4 5 26 9 West Ham United 16 7 3 6 -4 24 10 Chelsea 17 6 4 7 2 22 11 Fulham 17 6 3 8 -3 21 12 Brentford 16 5 4 7 1 19 13 Wolverhampton W. 16 5 4 7 -5 19 14 AFC Bournemouth 16 5 4 7 -9 19 15 Crystal Palace 17 4 5 8 -8 17 16 Nottingham Forest 17 3 5 9 -13 14 17 Everton 16 7 2 7 0 13 18 Luton Town 16 2 3 11 -15 9 19 Burnley 16 2 2 12 -18 8 20 Sheffield United 17 2 2 13 -31 8

